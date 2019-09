– Det får meg til å tro at Gud er fra Sunnmøre, sier Warholm, og høster latter i pressesonen etter at han jogget inn til en enkel seier for andre dag på rad i Doha.

– Glad for at jeg slapp

Han snakker om at han ennå ikke, verken i forsøksheatet fredag eller semifinalen på 400 meter hekk lørdag ettermiddag, har måttet måle krefter med hans to argeste rivaler i mesterskapet

Nemlig amerikanske Rai Benjamin og Abderrahman Samba fra Qatar. De to Warholm-rivalene møttes istedet i semifinale-heat 3 og tok seg videre på tider svakere enn Warholms.

– Samtidig fikk de to testet litt hvor de ligger mot hverandre. For min del er jeg glad for at jeg slapp. Det gjorde at jeg kunne være mer komfortabel inn mot løpet, vurderer Warholm.

Karsten Warholm knusende overlegen i VMs semifinale lørdag ettermiddag. Du trenger javascript for å se video. Karsten Warholm knusende overlegen i VMs semifinale lørdag ettermiddag.

«Jogget» – igjen

Norges store gullhåp i VM vant nemlig semifinalen lekende lett med tiden 48,28 sekunder, nesten sekundet bedre enn forsøket fredag.

Warholm gikk nådeløst til verks i heatet. I kjent stil hadde han opparbeidet seg en bunnsolid ledelse på resten av feltet etter bare 200 meter. Han roet litt ned i den siste svingen og på oppløpet så det ut som om han jogget igjen akkurat som i går.

Spørsmålet er hva slags tid han hadde løpt inn til dersom han hadde gitt absolutt alt. Det får man aldri vite. Men mandag kveld klokken 21.40 kommer ikke Warholm til å spare på noe.

VANT ENKELT: Karsten Warholm, her underveis i semifinalen i Doha lørdag. Foto: AHMED JADALLAH

Vil ikke se «cocky» ut

Warholm selv var godt fornøyd, men rolig da han stilte til intervju etter det solide semifinale-løpet. Han mener han har «flyttet lista» når han kan løpe slik han gjorde lørdag. Det meste handlet om å spare krefter til mandagens finale i Doha.

Han kan løpe slik nå, ifølge ham selv, fordi han har flyttet nivået. Allerede ved hekk nummer åtte av ti hadde han kontroll og tenkte at «dette går greit». Målet var å gjøre løpet ferdig allerede i siste sving. For da slipper han syra i beina.

Warholm ble spurt om hvor mye krefter han føler han brukte i semifinalen.

– Det er vanskelig å si. Men følelsen sier at jeg kom komfortabelt inn. Det er på slutten du springer på deg syre. Og da følte jeg at jeg hadde full kontroll. Jeg føler jeg har spart mye og tenker på du på «persen», så er jeg langt fra, sier han, og fikk ytterligere spørsmål om avslutningen i joggende stil.

– Jeg vil ikke at det skal se «cocky» eller nonchalant ut. Men det handler om at du får syre når du trykker til. Det håper jeg å slippe, sier Warholm.

KOMFORTABELT: For Karsten Warholm i lørdagens semifinale. Foto: JEWEL SAMAD

– Tror ikke jeg får kjøpt bane syv

Avslutningsvis kommenterte han også hva slags bane han kommer til å løpe i i finalen. Warholm har uttalt at han liker best å løpe i bane syv. Men nå som han har bestetid i semifinalen, er han best seedet.

– Jeg tar den banen jeg får. Med raskeste vinnertid regner jeg med at det blir bane fire eller fem. Jeg tar det jeg får, men jeg tror ikke jeg får kjøpt bane syv, sier Warholm og gliser godt.

PS: Alison Dos Santos, Yasmani Copello, Abdelmalik Lahoulou, Rai Benjamin, Abderrahman Samba, Rasmus Mägi og TJ Holmes står i tillegg til Warholm på startstreken i finalen.