Warholm får hjelp av været – sen medaljeseremoni avlyst

Warholm er den store favoritten i finalen på 400 meter hekk, som går klokka 20.15 torsdag kveld.

Se finalen direkte på NRK1!

Klokka 21.05 fredag er Warholm medaljeutfordrer på 400 meter flatt. Hans store ulempe sammenlignet med konkurrentene der, er åpenbart at han har 400 meter hekk-finalen i beina, og ikke minst alt som skjer etter det løpet.

Tar Warholm medalje på 400 hekk – og det vil være en sensasjon om han ikke gjør det – følger det med mye oppstyr.

– To timer ren hvile

Etter den oppsatte planen skulle han ha mottatt den eventuelle medaljen i Berlin sentrum klokka 23.30 torsdag kveld, hvilket ville holdt ham ute av senga til langt på natt.

Torsdag ettermiddag kom imidlertid beskjeden fra arrangørene om at torsdagens medaljeseremonier er avlyst. Årsaken er at det meldes kraftig tordenvær.

I klartekst: I stedet for å dra til sentrum på seremoni, kan han dra rett til hotellet når intervjurunden og dopingtesten er unnagjort på Olympiastadion.

– Det utgjør to timer med ren hvile, og det kan være avgjørende, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

– Viktig

Han mener derfor værmeldingen og avlysning sånn sett er en gave til Warholms forsøk på å ta to medaljer.

– Jeg tror det er bra, for han trenger all den restitusjon han kan få i et sånt konkurranseprogram som han har valgt å kjøre her. All hvile og restitusjon er viktig i mesterskapssammenheng, og når du har valgt å løpe to distanser, er det i hvert fall viktig, fastslår Vebjørn Rodal.