Vurderer å droppe renn

Henrik Kristoffersen må kanskje droppe flere renn denne seongen. I slutten av februar er det to VM-renn og fire verdenscuprenn på bare ti dager. Kristoffersen mener denne perioden kommer til å se annerledes ut, ikke bare for han, men også for Marcel Hirscher. – Det er veldig mange renn i den perioden der. Jeg kan se for meg at flere må stå over i Stockholm, det er så tett der, forklarer Kristoffersen til NRK.