Vraket til Tour de Ski og som førstereserve – treneren «gidder ikke» svare på kritikk

– Oppgitthet, det oppsummerer det hele, sier Ola Kvisle, trener i Team Norconsult og den som til daglig følger opp Helland Larsen.

Ifølge Kvisle fikk Helland Larsen beskjed om at han ikke fikk gå Tour de Ski og at han i tillegg ikke var førstereserve ved for eksempel sykdom.

OPPGITT: Trener for Thomas Helland Larsen og Team Norconsult, Ola Kvisle (høyre). Foto: Mikal Aaserud

– En hvilken som helst landslagsløper ville vært selvskreven til både det ene og det andre etter den prestasjonen Thomas hadde i Lillehammer.

– For de utenfor landslag holder det ikke å gå fortere enn de på landslag her og nå, det virker som man må gå fortere enn de på landslag har gjort da de var på sitt beste, selv om det kan ha vært flere år siden, sier Kvisle.

Sterkeste sprintresultat bak Klæbo

Helland Larsen fikk sitt definitive gjennombrudd tidligere i desember. Han ble kun slått av Johannes Høsflot Klæbo under sprinten på Lillehammer i begynnelsen av desember. Det var det ene av to uttaksrenn til OL.

Han var tiltenkt en plass til verdenscupen i Davos og det siste uttaksrennet helgen etter. Men han ble syk.

Han fikk sjansen i det som bare er en showsprint i Dresden og har lite med OL å gjøre like før jul, der han ble nummer 12 og tok seieren på lagsprint i tospann med Even Northug.

– Landslagsledelsen argumenterer ofte med at de vet hvor gode sine egne løpere er på sitt beste, og da må de utenfor vike, selv om de er bedre her og nå. I langrenn opererer man ikke med at resultater er ferskvare, i motsetning til cirka alle andre idretter, sier Kvisle.

NY OPPTUR: Da Thomas Helland Larsen (to fra høyre) gikk lagsprint i Dresden før jul, tok han seieren på lag med Even Northug. Foto: Daniel Schaefer / AP

Gadd ikke kommentere

Når NRK forsøker å få et svar på hvorfor Helland Larsen verken er tatt ut til Tour de Ski, og at landslagsløper Sindre Bjørnestad Skar, som har 17. og 30. plass i to uttaksrenn i sprint i år, er førstereserve foran den unge kometen, tenker sprintlandslagstrener Arild Monsen lenge.

– Det var ikke plass til ham i troppen. Den siste plassen gikk til Even Northug.

På spørsmål om hvorfor Skar er førstereserve, og ikke Helland Larsen, svarer Monsen slik:

TAUS: Sprintlandslagstrener Arild Monsen, her fra tirsdagens sprint i Lenzerheide. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg ønsker ikke kommentere uttak og reserver til Tour de Ski nå.

– Hvorfor ikke?

– Jeg ønsker ikke det. Jeg vil ha fokus på dette. Jeg gidder ikke det.

– Ola Kvisle, trener i Team Norconsult, blir resignert over det valget. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker ikke noe mer om det, sier sprintlandslagstreneren og signaliserer at han ikke ønsker å si noe mer om den saken.

Klæbo: – Livet er urettferdig

Johannes Høsflot Klæbo delte faktisk rom med Helland Larsen under Lillehammer-helgen og de to ble godt kjent.

Trønderen tok en helt overlegen sprintseier på Tour de Skis åpningsdistanse og etter triumfen har Norges ski-konge følgende oppfordring til Helland Larsen:

SUVEREN: Johannes Høsflot Klæbo, her etter sprintseieren i Lenzerheide tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hadde jeg vært i samme posisjon, hadde jeg vært mer motivert av det. Det er i hvert fall ingen vits i å legge seg ned og sutre og tenke at det er urettferdig, for livet er urettferdig og kommer alltid til å være det.

– Jeg synes selvfølgelig det er synd at det er sånn, men det er nå den verden vi lever i. Og det er så mange gode norske skiløpere, så man er nødt til å bruke det som motivasjon, og neste gang man får sjansen er man bare nødt til å klinke til, sier trønderen.

Tror flere vil tenke annerledes

Ola Kvisle er tydelig på at hans meninger ikke er kritikk mot noen landslagsutøvere.

– Dette er kritikk av prosessene bak uttak, som ledelsen er ansvarlige for. Om unge, fremadstormende utøvere må konkurrere mot de etablerte sine gamle resultater, i en idrett de etablerte jevnt over har store utstyrs- og servicefordeler, tror jeg man vil se en utvikling hvor stadig flere skiløpere bytter beite, enten til langløp eller noe helt annet.