Skjelbred klar for Rosenborg

Per Ciljan Skjelbred gjør comeback i Rosenborg til sommeren, melder klubben på sin hjemmeside. Han har skrevet under på en 2,5-årskontrakt.



– Det var rett og slett på tide å komme hjem nå. Jeg har savnet Trondheim, sier Per Ciljan Skjelbred til RBK.no



Trener Eirik Horneland er svært fornøyd med å styrke laget og midtbanen med en gammel kjenning.



– Kjempesignering. Jeg er veldig glad for at vi klarer å få han tilbake mens han fremdeles er en veldig god fotballspiller. Vi gleder oss til å ta fatt på han og at han kommer tilbake 1. august, sier trener Eirik Horneland til NRK.