VM-vinneren mistet bestefaren, hater hurtigsjakk og fyrer løs mot Putin

– Jeg liker ikke Putin.

Ordene fra Daniil Dubov er krystallklare. Det sa han til russisk presse etter seieren i VM i hurtigsjakk på fredag. 30–40 journalister flokket seg rundt den nye russiske sjakkstjernen, og spørsmålene haglet mot 22-åringen, som var Carlsens medhjelper under VM-kampen i London i november.

Fredag var alles øyne rettet mot Dubov, som sto skolerett og svarte. Ærlig og rett fra hjertet.

– I Russland er vi et demokrati. Flertallet har valgt ham, så da må vi på en eller annen måte leve med det, sier Dubov til russisk media, blant annet chessnews.ru.

– Vi er ikke nikkedukker

Atle Grønn, sjakkekspert og professor i russisk, er spent på hva som nå skjer med Dubov.

– Dette er knallhard kritikk av Putin. Dubov sier også at Krim-spørsmålet er en skam for Russland, og at all sympati er på Ukrainas side. Han ble spurt hva han gjorde om han ble invitert til Kreml, og svarte at han ikke ville gått som person. Men at han kanskje ville gjort det for sjakkens skyld.

EKSPERT: Atle Grønn. Foto: Ragna Sandholt

– Hvor farlig er det å uttale seg slik?

– Det er første gang jeg hører noe sånt, særlig fra en 22-åring. Dette hadde ikke blitt godtatt i Sovjet eller Kina. Han kommer til å få en beskjed her nå, men jeg hadde ikke trodd dette, sier Grønn.

NRK konfronterte Dubov selv med Grønns uttalelser, men han mener det er flere Putin-kritikere enn folk tror.

– Vi er ikke en gjeng med nikkedukker i Russland. Det er mange som er kritiske til Putin her.

– Men er du ikke redd da?

– Nei. Det er jeg ikke. Men hvis jeg ikke tar telefonen når den ringer om ti dager, vet du hva som har skjedd, svarer han.

Mistet bestefaren

22. desember, for nøyaktig en uke siden, ble bestefaren funnet på gaten i Moskva tidlig på morgenen. Han vet fortsatt ikke klart hva som har skjedd, men bestefar Eduard ble funnet sterkt nedkjølt på gaten. Han ble kjørt til sykehus, men der var det ikke mulig å redde livet hans; Eduard Dubov fikk aldri tilbake bevisstheten og døde søndag.

Lørdag begraves han, mens Daniil spiller VM i lynsjakk i St. Petersburg.

HURTIGSJAKK: Daniil Dubov, her under partiet mot Magnus Carlsen, som endte remis. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Ifølge chess-news.ru vet moren og faren nå hva som skjedde med Eduard 22. desember, og hvorfor han frøs i hjel. Det er tydelig at han får klump i halsen av å snakke om det. Det var Daniils første trener, og dødsfallet gikk tydelig inn på ham. Han blir blank i øynene, og vil helst snakke så lite som mulig om tragedien for en uke siden.

– Jeg vant for bestefar i dag. Han ville ha vært stolt, sa Daniil Dubov til NRK etter seieren.

Misliker Karjakin

Han er russlands nye stjerne nå, Mens kameraene svirrer rundt Daniil Dubov, går Sergej Karjakin luntende forbi. Karjakin hang med i toppen, men ble bare nummer ni i VM. Russlands største sjakkstjerne havnet plutselig i skyggen fra Daniil Dubov.

– Er du den nye Karjakin?

– Det var en dårlig sammenligning. Jeg har helt andre idoler enn ham, du må finne en annen spiller, svarer Dubov til NRK.

UPOPULÆR: Sergej Karjakin og Daniil Dubov er ikke veldig gode venner. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Karjakin er Putins mann. Det synes ikke Dubov noe om.

– Han mener at Karjakin ikke representerer sjakken. Det er problematisk at han er en frontfigur i russisk sjakk. Karjakin er ikke noe bedre enn de andre, og han er Putin-tilhenger, sier Grønn, som har hørt hele intervjuet med den ferske verdensmesteren.

Misliker hurtigsjakk

Flere av de russiske spillerne som i en årrekke har vært i skyggen bak Karjakin, skjønner ikke hvorfor han får så mye oppmerksomhet. De mener de er like gode, og mener de fortjener litt av omtalen – minst.

– Jeg hater det fortsatt. I lynsjakken kan du gå ut og feste dagen før, men fortsatt gjøre det bra. I langsjakken må du sitte og forberede deg. Hurtigsjakken er en slags middelvei, og jeg hater det. Jeg aner ikke om jeg skal gå ut og feste eller om jeg skal forberede meg, sa Dubov til arrangøren før VM.

– Hva sier du nå?

– Jeg hater det fortsatt, sier han til NRK og tvinger fram et smil.

Han liker ikke hurtigsjakk, Putin eller Karjakin. Men også Saudi-Arabia får passet sitt påskrevet av Daniil Dubov. Han kommer med knallhard kritikk av landet, som faktisk er medarrangør av mesterskapet i St. Petersburg. Det offisielle navnet er «King Salman Rapid & Blitz World Championships».

– Det er knallhard kritikk for at Saudi-Arabia kunne ha sjakkmesterskapet der i fjor. Dubov sier at han boikottet i fjor, men at han har ikke gått ut med det. Han kritiserer sjakkeliten for å gå med dem, og at det handlet om politikk og penger, og det har ingenting med sjakk å gjøre.

Dubov var så opprørt at han faktisk spurte Magnus Carlsen hvorfor han deltok i fjor, da mesterskapet gikk i Saudi-Arabia.

– Og da svarte Carlsen at han ikke tålte at noen andre vant VM, sier Atle Grønn.