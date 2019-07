VM-stjerne vraket Manchester United for å bli i Norge

– Før jeg skulle til VM, bestemte jeg meg. Da hadde jeg en mulighet til å gå til Manchester United, men jeg følte meg ikke hundre prosent sikker, for jeg har også en familie å tenke på, sier nederlandske Sherida Spitse til NRK.

Hun er kaptein for Vålerenga, og bor i Oslo med sin sønn på to år og konen Jolien van der Tuin. Hun venter nå sitt andre barn med sin nederlandske kone.

– Det viktigste for oss er at vi er lykkelige. Da får du se en god Sherida Spitse på banen, og det er for øyeblikket i Vålerenga, forteller den kommende VM-finalisten til NRK.

FORNØYD KAPTEIN: Sherida Spitse bor til daglig i Oslo med familien sin og trives svært godt i Norge. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Den 29-år gamle midtbanekunstneren har flest målgivende i VM med sine fire for Nederland. Hun var også tatt ut på UEFAs drømmelag da Nederland ble europamestere i 2017.

– Hvis jeg skulle til Manchester United måtte jeg for det meste vært alene. Og når jeg er alene, så er jeg ikke lykkelig, påpeker Spitse.

– Vi får se etter VM

Spitse skrev i mai under en ny kontrakt med Vålerenga som binder henne til klubben til 2021, men hun vil allikevel ikke helt avfeie muligheten for et klubbskifte.

– Jeg er i Vålerenga, så får vi se etter VM er ferdig. Jeg vet ikke ennå, men akkurat nå er jeg i Vålerenga, sier Spitse til NRK.

På spørsmål om hun har fått andre tilbud etter de fremragende prestasjonene i mesterskapet, svarer hun:

– Nei, ingenting. For jeg er opptatt med VM. Hva som kommer etterpå, vet man aldri. Men sånn er det i fotball. Hva andre klubber vil, vet ikke jeg.

– Interessant for flere klubber

Vålerenga ligger for øyeblikket på en femteplass i Toppserien. Vålerenga-trener Monica Knudsen forteller at klubben har jobbet hardt for å gi Spitse en ny kontrakt.

– Hun er interessant for flere klubber, så vi var veldig glade for at hun signerte for oss før VM, sier Knudsen til NRK.

VELDIG GLAD: Vålerenga-trener Monica Knudsen er veldig fornøyd med å ha sikret seg VM-stjernen til 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Treneren påpeker at Manchester United er en relativt ny storsatsing som fortsatt trenger litt tid. Hun tror at det kan ha hatt innvirkning på VIF-kapteinens valg.

– Om hun skal gå til en klubb i Europa, så må det kanskje være noen som konkurrerer helt på øverste nivå. Også har det selvfølgelig mye å gjøre med hennes familiesituasjon, som hun prioriterer høyt, forteller Knudsen.

Nederland har hatt et strålende mesterskap og skal på søndag spille sin første VM-finale noensinne. Der venter regjerende verdensmestere USA.

Groenen sender Nederland i ledelsen Du trenger javascript for å se video.