VM-stadionet forurenser like mye hver dag som å kjøre bil 20 ganger rundt ekvator

Du har kanskje lagt merke til dem hvis du har sett på VM i friidrett den siste uka. De ser ut som bulende, kikkende øyne, og er plassert både høyt og lavt rundt hele Khalifa internasjonale stadion – altså arenaen i Qatar hvor VM pågår.

En kvinne står foran nedkjølingsanlegget på stadionet i Doha. Det er plassert 500 slike "hull" i tre høyder inne på arenaen, og det blåser, som du kan se, ganske så friskt fra dem. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / ANDREJ ISAKOVIC

Slik ser det som trolig er verdens største utendørs air condition-system ut.

Det vakte, av forskjellige grunner, enorm oppsikt da Qatar for noen år siden ble tildelt både VM i friidrett og VM i fotball. Blant annet fordi det var vanskelig å se for seg hvordan man skulle konkurrere på et sted hvor det gjerne er 40 varmegrader og luftfuktighet opp mot 90 prosent.

– Ikke miljøvennlig

Nedkjølingsanlegget har løst dette. Når air condition-anlegget settes på inne på friidrettsarenaen, blåser det ut iskald luft. Slik greier man å få temperaturen ned til 23-24 grader i løpet av en halvtime, og utøverne får konkurrere under fine forhold. Også luftfuktigheten senkes betydelig.

Slik ser ventilasjons-hullene ut. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Flere har latt seg fascinere av nedkjølingsanlegget og lurt på hvordan det fungerer. NRKs kommentatorer Karen Marie Ellefsen og Jann Post begynte å tenke på filmen Titanic da de inspiserte VM-arenaen for første gang:

NRK tester aircondition inne på friidrettsstadion i Doha Du trenger javascript for å se video.

Selv om anlegget gjør arenaen levelig for både utøvere og tilskuere, er det ikke alle som setter pris på det ikke akkurat klima-vennlige konseptet. Nedkjølingen av friidrettstadionet krever enorme mengder med strøm - hver eneste dag.

– Air condition rundt stadioner er ikke miljøvennlig. Det vil bare tilføre nye utslipp, har Zeina el-Hajj, daglig leder i Greenpeace, uttalt.

VM-arrangøren har uttalt at de skal ha en klimavennlig profil, og opprinnelig skulle nedkjølingsanlegget drives med solenergi.

Det ble laget et pilotanlegg for en liten stadion hvor kjøleanlegget var et absorbsjonskjøleanlegg drevet med damp produsert med solvarme. De planene ble imidlertid skrotet for anlegget ved Khalifa stadion.

– Det er betydelige kuldeytelser som skal til, for det er en svær stadion og den er åpen. Det hadde vært en stor fordel miljømessig om det ble drevet på solkraft. Det er det ingen tvil om. Om det ble for dyrt eller hva, det vet jeg ikke, sier Petter Nekså, som er sjefsforsker ved SINTEF og ekspert på kjøling.

– Det vil generere klimagass som er signifikante når anlegget er i bruk. Jeg tror vi snakker et tresifret antall tonn per døgn, litt avhengig av hvor lenge anlegget er på, legger han til.

NRK har grovregnet på hvor langt du kan komme i en personbil for å oppnå det samme utslippsnivået som Khalifa stadion i døgnet. Vårt grove estimat er at du kan kjøre en vanlig bensindrevet personbil rundt 20 ganger rundt ekvator (40 075 km x 20) før du oppnår samme utslippsnivå.

Hemmelighold

Det finnes ingen offentlig informasjon om hvor mye energi anlegget bruker. NRK har rettet gjentatte spørsmål til arrangørens presseavdeling om blant annet dette, men ikke fått svar.

– Jeg tror det er noen titalls megawatt strøm-input til et sånt anlegg, sier Nekså, og på spørsmål fra NRK om det for eksempel kunne lyst opp en hel bygd, svarer han:

– Når har jeg ikke eksakt tall på energiforbruk i en norsk bygd, men anslagsvis 35 til 40 megawatt elektrisitet input, det er vel kraftforbruket i en middels stor bygd, vil jeg tro. Det er et kraftforbruk som er tilsvarende det du bruker på en oljeboreplattform.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Så langt har verken produsenten eller VM-arrangøren ønsket å svare på spørsmål om hva anlegget i friidretts-VM har kostet å lage, hva det koster å holde i gang fra dag til dag, eller hvor mye energi det krever. Det eneste man vet, er at det ble bygget da hele stadionanlegget fra 70-tallet ble pusset opp i 2017, og at det er ganske unikt i sitt slag.

– Det er sikkert unikt å kjøle ned så store masser og en så stor stadion, men om det er bærekraftig hvis du ikke har et konsept som er soldrevet, det er spørsmålet, sier Nekså.

Ble dyrt

Dr. Saud Abdul Ghani, mannen bak teknologien, åpnet seg imidlertid litt da han møtte The Guardian tidligere i høst. Han skal da ha sagt at anlegget førte til at stadionet ble «to til tre ganger dyrere enn det ellers ville blitt».

Når det gjelder klima-spørsmålet, hevder han at å reduserere temperaturen på idrettsarenaene kun produserer en femtedel av utslippene som kommer fra avkjøling av flyplasser i samme størrelse.

Til The Guardian sier Ghani også at han tror disse klimaanleggene er fremtiden.

– Kineserne vil være veldig interesserte siden de skal ha OL, og amerikanerne og mexikanerne også. Med den globale oppvarmingen - Paris og London hadde over 40 grader - trenger også europeere å se nøye på dette, sier han.

Selv om det blåser friskt fra ventilene, merker ikke utøverne på banen dette.

Det er fordi hullene blåser i forskjellige retninger.

– De er designet for å ikke treffe deg, og klemme deg vennlig, sa Ghani til The Guardian.