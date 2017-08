VM-favoritten fikk ikke komme inn på stadion

«Vi har akkurat fått bilder av at Isaac Makwala ble avvist i døra av sikkerhetsvaktene på stadion. For en bisarr situasjon. Han var en stor medaljefavoritt i kveld», skriver BBC på sine nettsider.

Makwala meldte først avbud til superduellen mot Wayde van Niekerk på 400 meter på grunn av magetrøbbel. Men tirsdag ettermiddag ombestemte han seg og møtte opp likevel - og ble altså blankt avvist i døra. Han måtte til slutt bare dra tilbake til hotellet.

– Hjertene våre er knust

Seansen ble også vist på tv. Der kunne man se hvordan 400 meter-løperen ble stanset da han forsøkte å komme seg inn på arenaen i London.

– Hjertene våre er knust. Han har ventet på dette i månedsvis og trent for det. Han var en gullkandidat, sier Falcon Sedimo fra Botswanas friidrettsforbund, til BBC.

Han mener Makwala ble avvist på grunn av frykt for smitte, og at det er det internasjonale friidrettsforbundet som står bak avgjørelsen. Sedimo forteller at de mottok en skriftlig forklaring om at smittede utøvere måtte holde seg unna i 48 timer. Akkrediteringen hans ble inndratt.

– Han har fått beskjed om at han ikke kan konkurrere, og ikke kan komme inn på stadion. Men vi har ikke fått så mye offisiell kommunikasjon. Vi har ikke sett på reglene ennå og vet ikke om vi kan sende inn en klage, sier Sedimo til NRK.

Bakgrunnen er at Makwala har hatt magesydkommen som har rammet mange utøvere i London. Flere skal ha blitt smittet på et av utøverhotellene de siste dagene.

– Var ikke så syk

I dag skal han ha følt seg bedre, og derfor ville han løpe likevel. Slik gikk det ikke.

Han gikk også glipp av 200-meteren på grunn av sykdommen. Da uttalte Makwala til BBC at han egentlig følte seg klar til å løpe, men at heller ikke da fikk han lov til å konkurrere.

– Jeg var ikke så veldig syk. Jeg kastet bare opp. Som mange andre utøvere... Jeg kunne ha løpt, for jeg gjorde oppvarmingen min og alt gikk bra. Jeg var klar, sa han.

Makwala var regnet som en av de store favorittene på 400-meteren.

– Makwala var helt klart en medaljekandidat, kanskje en gullkanddat, så vi er blitt ranet for en mulighet til å vise hva vi er gode for som nasjon, sier Botswana-sjefen til NRK.

Friidrettslegenden Michael Johnson satt i BBC-studio og reagerte med vantro på behandlingen av Makwala.

– Man må ha folk som kan ta gode avgjørelser, og for meg fremstår dette som mangel på gode forberedelser. Gjør man dette mot alle som har vært syke, eller hva?, spurte han.

Det internasjonale friidrettsforbundet har enn så lenge ikke gitt noen kommentar til saken.

Wayde van Niekerk vant 400-meteren i overlegen stil.