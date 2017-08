– Det er enestående det han driver med. For en utøver, sier NRK-kommentator Jann Post.

Sørafrikanske van Niekerk tok tirsdag VM-gull på 400 m med tiden 43,98.

Men det som skjedde før start fikk også mye oppmerksomhet.

Nektet adgang

Opptakten til finalen ble dramatisk da van Niekerks største utfordrer, botswanske Isaac Makwala, ble avvist i døra av sikkerhetsvaktene på stadion. Årsaken var trolig at Makwala har hatt en magesykdommen og man fryktet smitte.

Botswanas sportssjef var alt annet enn fornøyd med avgjørelsen.

– Makwala var helt klart en medaljekandidat, kanskje en gullkandidat, så vi er blitt ranet for en mulighet til å vise hva vi er gode for som nasjon, sier sportssjef Falcon Sedimo til NRK.

Stoppet nesten opp

Dermed ble dette en enklere jobb for van Niekerk enn antatt. På forhånd var det store forventninger til om sørafrikaneren kunne slå sin egen verdensrekord på 43,03, men da han nærmet seg målstreken i finalen var han ikke interessert i å spurte helt inn.

– Å løpe helt inn til streken for å få en best mulig tid er han ikke så glad i, kommenterte Post med glimt i øyet.

VIL HA MER: Wayde van Niekerk skal også løpe 200 m i VM. Foto: Jewel Samad / AFP

Løper også 200 m

Men van Niekerk hadde et så stort forsprang at han tok en suveren seier selv om han bremset på slutten. Kanskje begynte han allerede å tenke på 200-meteren han skal løpe om noen dager.

Van Niekerk er fra før den eneste i verden som har løpt under ti sekunder på 100 m, under 20 sekunder på 200 og under 44 sekunder på 400.

Han blir allerede sett på som mannen som kan fylle tomrommet etter showmannen Usain Bolt.