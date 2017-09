VM-arrangørene frykter at publikumskaos skal ødelegge

Det blir spektakulært når proffene skal kjempe om VM-gull i temporitt. Rittet avgjøres på Fløyfjellet. Den 3,4 kilometer lange bakken er ikke bare bratt. Den er også fryktelig smal.

Så smal at det stedvis rett og slett ikke er mulig å sette opp gjerder mellom publikum og rytterne.

Rittsjef Torjus Larsen sier rett ut at han frykter det skal gå galt.

– Det er vår store frykt at en publikummer ødelegger for en rytter, og spesielt at det kan avgjøre hele løpet. Vi oppfordrer igjen publikum til å oppføre seg, holde telefonen nede og ikke løpe langs rytterne, men følge vaktenes råd, sier Larsen til NRK.

– Vi får håpe de lar oss sykle i front, og det tror jeg de gjør. De er jo der for å se på, sier Norges sterkeste kort i løpet, Edvald Boasson Hagen.

Flagg i hjulene

Den andre norske rytteren, Andreas Vangstad, er mer bekymret.

– Man er sikkert veldig sliten når man kommer opp der, man har ikke energien til å dytte vekk folk. Jeg håper folk holder seg unna syklistene, men at de jubler. Man klarer jo ikke se helt klart og mister litt konsentrasjon, så hvis det er folk i løypa og flagg som kan gå i hjulene og styre, så er ikke det bra for oss syklister, sier Vangstad til NRK.

Så smal er løypa at man til og med har måttet utvikle nye sykkelstativer for følgemotorsyklene. Normalt festes reservesyklene på tvers, men det går ikke denne gangen.

Arrangørene har rundt 170 vakter som skal prøve å holde styr på et engasjert publikum under onsdagens ritt.

Varselfløyter

– De bruker blant annet fløyter og varsler at det kommer ryttere, og så er det å være myndig, bestemt og vennlig. Så får vi håpe publikum vil oppføre seg, sier Torjus Larsen.

Tempomålgangen er noe av det som har skapt mest hodebry for VM-arrangørene.

– Det har vært voldsomt utfordrende. Vi hadde nok tenkt oss om både en, to og tre ganger om vi hadde blitt spurt en gang til, men jeg tror vi skal ha gode løsninger på det meste, sier Larsen.