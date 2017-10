Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er rett og slett pinlig. Dette var gutter mot menn, sier en nedbrutt Viking-trener Ian Burchnall til Eurosport etter å ha blitt slått hele 7-1 av Vålerenga.

– Det var blytungt, det var en dårlig lagprestasjon, nå må vi evaluere hva som gikk galt, sier keeper Amund Wichne til NRK.

Simen Juklerød scoret tre av målene for Vålerenga, og ble med det toppscorer i klubben.

Etter at seks kamper i denne runden er spilt, virker Viking mer klar for nedrykk til 1. divisjon enn noensinne.

Tromsø sikret seg tre kjærkomne poeng etter seieren over Stabæk og har karret seg opp på kvalifiseringsplass, mens Aalesund nå er i skikkelig trøbbel på direkte nedrykksplass med 26 poeng.

Viking er ti poeng bak Tromsø på kvalifiseringsplassen med fire runder igjen. I neste runde kan nedrykket være et faktum. Da møter Viking nettopp TIL på bortebane.

Vålerenga er oppe på en 7.-plass på tabellen etter søndagens seier.

– Det var en flott forestillling fra oss, vi var solide i 90 minutter. Jeg er veldig stolt av gutta, sier VIF-trener Ronny Deila til NRK.

Forferdelig start

Viking fikk en forferdelig start på kampen. Allerede etter et kvarters spill ledet Vålerenga 1-0 over det nedrykkstruede laget.

2–0 kom ved Herman Stengel som plasserte ballen rett i krysset fra 20 meter da kampen var 12 minutter gammel. En herlig scoring av 22-åringen.

Det varte ikke lenge før Simen Juklerød økte til 3-0. Scoringen kom etter en imponerende enkeltmannsprestasjonn. Juklerød fikk jobbet seg i skuddposisjon og avsluttet fra 10 meter med et skudd i det lengste hjørnet.

Presset mot Viking fortsatte og et tilsynelatende motløst lag uten håp om fortsatt eliteseriespill greide ikke å stå imot laget fra Oslo.

Da ble det enkelt for et Vålerenga med stigende formkurve.

Vålerenga jubler etter seieren, mens Viking styrer mot nedrykk. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Håpløst forsvar

Like før halvtimen var spilt i Stavanger økte Enar Jääger til 4-0 etter et frispark fra Stengel, og etter 35 minutter satte Juklerød inn sitt andre mål for kvelden da han økte til 5-0.

– Katastrofalt. Jeg er spesielt skuffet fordi jeg synes vi startet bra de fem første minuttene. Det er skuffende å se hvordan vi responderte etter det første målet, sa Burchnall i pausen.

Viking-misæren fortsatte utover i 2. omgang.

Samúel Fridjónssonn fikk all verdens med tid i Viking-forsvaret etter 54 minutter og kunne tillate seg å trikse med ballen før han satte den i mål på volley over en utspilt keeper.

Og etter nesten 80 minutter kunne Juklerød sette inn sitt tredje mål for kvelden. Da hjalp det lite at Andreas Nordvik hadde redusert noen minutter tidligere.

7-1 kom etter et skudd fra Herman Stengel. Ikke et vanskelig skudd, men litt typisk for Viking i disse tider, passerte ballen hele forsvaret og en utspilt Viking-keeper. Og da André Danielsen ble utvist etter to gule kort, var liksom begeret fullt for stavangerklubben.