Viking-spiller operert i kneet

Vikings høyreback Herman Haugen har nylig vært gjennom en kneoperasjon. Dermed mister 23-åringen etter alt å dømme seriestarten i april.

Haugen er ikke en del av Viking-troppen som har reist på treningsleir til Gran Canaria, opplyser klubben til Stavanger Aftenblad.

– Han er såpass langt unna å være på banen, så da er det bedre at han er hjemme enn å være alene i gymmen her nede, sier Halvard Øen Grova, som er leder for klubbens medisinske avdeling.

Høyrebacken må belage seg på en opptreningsperiode på om lag fire måneder, og Grova sier at Haugen er ute til rundt seriestart hjemme mot Sarpsborg 1. april. (NTB)