Viking slapp med skrekken – Pellegrino scoret fire for Glimt

Det startet så godt for Viking, som ledet 2-0 mot Sandefjord allerede etter 16 minutter. Det sørget scoringer fra Yann-Erik de Lanlay og Lars Jørgen Salvesen for.

Kampen så allerede ut til å være over for nedrykkstruede Sandefjord. Men Hans-Erik Ødegaards menn hadde langt ifra gitt opp, og før pause hadde de utlignet til 2-2. Først scoret Franklin Daddys Boy Nyenetue selv, før han assisterte Danilo Al-Saed.

Viking topper Eliteserien og kjemper for klubbens første seriegull siden 1991. Den drømmen vil de ikke gi fra seg helt ennå. For de tre poengene forble i Stavanger.

Salvesen fant nettmaskene igjen, før den hjemvendte helten Samuel Adegbenro økte til 4-2. Da hjalp det lite for Sandefjord at Alexander Ruud Tveter banket inn et trøstemål fra straffemerket like før slutt.

– Jeg vil beskrive det som en rotete kamp. Vi bør ha full kontroll. Jeg vet ikke om vi blir litt nonchalante og tror vi er bedre enn vi er. Vi får de målene vi trenger, men det ble fryktelig spennende på slutten, sa Salvesen til TV 2 etter kampen.

Pellegrino scoret fire

Bodø/Glimt jager bare to poeng bak på tabellen og ved hjelp av fire(!) mål av Amahl Pellegrino sikret de tre poeng mot Vålerenga.



Glimt tok ledelsen mot Vålerenga allerede etter ett minutt ved Pellegrino. Torgeir Børven utlignet like etter, men to nye Pellegrino-mål ga 3-1 til vertene.

Gjestene fra Oslo reduserte en gang ved Andrej Ilic, men dagens mann heter Amahl Pellegrino. På overtid økte han til 4-2.

– Deilig! Jeg har aldri scoret fire mål på toppnivå før. Jeg har ventet lenge på det, spøkte Pellegrino overfor TV 2.

Glimt holder fortsatt følge med Viking i toppen åtte serierunder før sesongslutt.