VIF-sjef med eksplosivt intervju i pausen –  slakter egen spiller: – Utilgivelig

Erling Braut Haaland ikke i troppen i FA-cupsemifinalen

Manchester City må klare seg uten spydspiss Erling Braut Haaland i lørdagens FA-cupsemifinale mot Chelsea på Wembley.

Haaland måtte i midtuken byttes ut i kampen mot Real Madrid i mesterligaen. I etterkant opplyste City-manager Pep Guardiola at nordmannen hadde et muskulært problem og at han skulle undersøkes ytterligere foran lørdagens semifinalekamp i London.

Han ble ikke klarert for spill, og dermed må City klare seg uten mannen som har scoret 31 mål på 39 kamper denne sesongen.

City er regjerende mester i FA-cupen etter at de i fjor vant både ligaen, mesterligaen og cupen. I midtuken ble drømmen om en ny mesterligatittel knust da Real Madrid vant kvartfinalen etter straffesparkkonkurranse.

De lyseblå er i føringen i kampen om Premier League-tittelen med to poeng ned til Arsenal og Liverpool. Det gjenstår seks seriekamper.

Haaland er delt toppscorer i ligaen med Chelseas Cole Palmer. De har begge scoret 20 mål. Nordmannen har likevel måttet tåle kritikk den siste tiden. (NTB)