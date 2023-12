VIF-ledelsen søvnløse etter skjebnekvelden: – Verre mareritt opplever du ikke

Det hele så rosenrødt ut da Vålerenga vant 2–0 borte mot Kristiansund på onsdag, men søndag var det Kristiansund som var best. 2–0 etter ordinær tid og seier i straffesparkkonkurransen gjør at de spiller i Eliteserien i 2024.

For Vålerenga blir det spill på nest øverste nivå, for første gang på 23 år.

– Kvelden var grusom og natten var så å si uten søvn. Det har ikke vært noen kjekk natt i det hele tatt, sier styreleder i Vålerenga Fotball Elite, Tuva Ørbeck Sørheim, til NRK.

– Verre mareritt opplever du ikke innen jobb og idretten enn hva vi gjorde i går. Det var det ultimate. Brutalt, det er ikke noe å legge skjul på det. Fryktelig, sier sportssjef Joacim Jonsson.

SOV IKKE: Sportssjef Joacim Jonsson. Foto: Geir Olsen / NTB

– Nattesøvnen da?

– Null.

På spørsmål hva han har tenkt på gjennom natten, svarer Jonsson «alt».

– Først klyper man seg i armen og tenker: «Har det skjedd?». Men det må man slutte å gjøre, for det har skjedd, så da er det bare å møte det, stå rakrygget i det og se folk i øynene. Det er ingen andre muligheter. Begynner man å flakke med blikket, da er det over.

15–20 millioner mindre

Vålerenga informerte tidligere mandag at spillere og trenere tar et lønnskutt på 20–25 prosent. Ifølge Sørheim er det noe som lå i kontraktene fra før.

Samtidig forteller både hun og Jonsson at de gjennom høsten har jobbet med to ulike budsjettet, basert på hvordan det hele skulle gå for Vålerenga.

Når det nå blir nest øverste nivå, estimerer Sørheim at det betyr en «dramatisk forverring på 15–20 millioner» kroner i budsjettet for 2024. Tirsdag er det styremøte i Vålerenga, hvor budsjettet for 2024 skal behandles.

– Vi har en del inntekter som uteblir, vi har noe lønnskutt som ligger i kontraktene. Vi må se hva vi blir stående igjen med og hva vi skal jobbe hardt mot. Vi må gjøre noen endringer i spillerstallen, men akkurat hva det er, det er helt prematurt å snakke om nå, sier hun.

Se høydepunktene fra søndagens dramatiske kamp her:

Se høydepunkter fra kampen som sikret Kristiansund-opprykk

Vil beholde stjernespiss

Jonsson er tydelig på at de nok allerede må ta grep i januar rundt spillerlogistikken.

Samtidig er han også klar på at Vålerenga skal ha et slagkraftig lag neste sesong, med et klart mål om å rykke opp.

En av dem som Vålerenga ønsker å ha med videre er spissen Andrej Ilic. 23-åringen har scoret elleve mål på 16 kamper siden han kom inn for å erstatte Seedy Jatta i sommer.

– Vi ønsker å beholde mest mulig og vi ønsker å beholde Ilic også med tanke på å være mest mulig slagkraftig.

– Hvor realistisk er det?

– Det er vanskelig å si. Per nå er det ingen tilbud som ligger på bordet og det er heller ingen konkret interesse rundt ham. Han går ikke på billigsalg. Da skal vi ha betalt som om vi var i Eliteserien.

ØNSKET MED VIDERE: Andrej Ilic. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Sørheim: Hadde lang prat med Trøim

I administrasjonen ser det foreløpig ikke ut til å bli noen kutt.

Nå fokuserer Sørheim på hvordan klubben kan samle kraft, håp og optimisme foran 2024.

– Jeg tror det er veldig viktig at vi tar alle de motstanderne vi møter på det største alvor. Vi så i går at KBK var et godt lag. Vi skal ikke tro at vi kan seile gjennom Obos. Vi må være skjerpet, men vi skal klare det, sier hun.

Påtroppende daglig leder, Svein Graff, supplerer:

– Jeg tror vi skal erkjenne at det å rykke opp er en kjempevanskelig øvelse. Det er knalltøft. Vi er en klubb som alle vil elske å slå i Obos-ligaen. Det blir cupfinaler hver uke. Det er fryktelig mye vanskeligere å klare et opprykk i praksis, enn å bare snakke om det, sier han.

Sørheim forteller at de har fått flere støtteerklæringer fra sponsorer. Ingen har så langt varslet at de ikke vil være med videre, ifølge styrelederen.

Også Tor Olav Trøim blir etter alle solemerker med videre, opplyser Sørheim. Trøim er styremedlem i Vålerenga Fotball AS og eneeier av Magni Sports, som igjen er eneeier av Vålerenga Fotball AS.

RIK ONKEL: Tor Olav Trøim (venstre). Her fra en treningskamp mellom Vålerenga og Manchester United i 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Det er selskap som eier de kommersielle rettighetene til Vålerenga, og et selskap hvor Trøim har bidratt med flerfoldige millioner de siste årene.

– Jeg hadde en lang prat med ham i går kveld. Vi var selvfølgelig veldig lei oss begge to og skuffet. Samtidig som vi snakket om tiden fremover og han sa at han var enda mer Vålerenga i går enn for to dager siden. Så han er med klubben videre.

– Og er villig til å spytte inn det som trengs?

– Ja, det var absolutt det inntrykket jeg fikk.