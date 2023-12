Vålerenga-gutten Christian Borchgrevink bommet på Vålerenga sitt femte og siste straffespark, og da Kristiansund-spiller Christoffer Aasbak satte den neste straffen var Vålerenga-nedrykket et faktum.

– Sjokkert. Trist. Uten ord. Det burde vært umulig. Det var dessverre mulig, skriver tidligere Vålerenga-trener og nåværende fotballekspert Lars Tjærnås på X.

– Vi har vært vitne til et fotballmirakel, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Dermed er Kristiansund tilbake i Eliteserien, mens Vålerenga rykker ned til 1. divisjon.

– Det er en klubb som åpenbart hører hjemme i Eliteserien, men man må gjøre seg fortjent på banen for å spille der. For norsk fotball er det en nedtur å miste de store kampene med Vålerenga, men de kommer til å komme raskt opp igjen, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Det er spinnvilt. Ingen hadde drømt om at det kunne bli spennende. Dette er et fantastisk eksempel på det mentale spillet fotball er.

Det sa NRK-ekspert Kristoffer Løkberg like etter at Vålerenga hadde rotet bort 2-0-ledelsen i kvalifiseringen til Eliteserien.

For Vålerenga hadde tatt et langt steg mot fornyet kontrakt med tomålsseieren borte mot Kristiansund onsdag, men for Eliteseriens svakeste hjemmelag skulle det vise segå være langt fra en trygg ledelse i søndagens returoppgjør.

Nervøsiteten spredte seg for fullt i Vålerengas storstue da Mikkel Rakneberg banket Kristiansund i ledelsen med et kvarter igjen, og drøye fem minutter senere kunne man høre en knappenål falle på Østblokka i det 2-2 gikk inn.

Vålerenga-keeper Magnus Sjøeng bokset ballen rett ned til Marius Broholm, som sikkert sendte ballen inn i det gapende målet.

HELT TYST: De ellers så høylytte Vålerenga-supporterne ble helt stille da 2-2-målet ble satt inn. Foto: Annika Byrde / NTB

– De spiller med selvtillit og risiko i spillet sitt, sier Løkberg om KBK.

Vålerenga sitt forsprang var spist opp, og dermed måtte det ekstraomganger til for å avgjøre hvilket lag som skulle spille i Eliteserien i 2024.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende hvor svake Vålerenga er i en så viktig kamp. Det er i nærheten av en kollaps og frykten for å miste det de hadde virker å ha paralysert dem, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Med det hadde kampen allerede skrevet seg inn i rekken av dramatiske kvalikkamper til Eliteserien.

Kvalikkamper de siste ti årene Ekspander/minimer faktaboks 2023: Kongsvinger - Sandefjord 2-5 sammenlagt 2022: Brann - Jerv 4-4 e.e.o (11-12 straffer) 2021: Mjøndalen - Sogndal 3-2 sammenlagt 2020: Lillestrøm - Start 5-5 sammenlagt, Start rykket opp på bortemål 2019: Aalesund - Stabæk 1-2 sammenlagt 2018: Ranheim - Sogndal 1-1 e.e.o (6-4 straffer) 2017: Stabæk - Jerv 2-1 sammenlagt 2016: Start - Jerv 4-1 sammenlagt 2015: Mjøndalen - Brann 4-1 sammenlagt 2014: Ranheim - Sarpsborg 08 0-3 sammenlagt 2013: Sandnes Ulf - Ullensaker/Kisa 7-1 sammenlagt

Og fortsatt var det masse dramatikk igjen.

I det 100 minutter ble passert kom Vålerenga og Henrik Bjørdal seg til en kjempesjanse, men skuddet fra god posisjon ble mesterlig reddet av KBK-keeper Sergine Mor Mbaye.

Bjørdal var igjen i begivenhetenes sentrum like før den første ekstraomgangen var over, da han tente til mot Rakneberg etter en takling ute ved sidelinjen.

Da tok det fullstendig fyr for begge lags leire, og tumultene endte med et gult kort til både Bjørdal og Rakneberg.

FULL TENNING: Lagene barket sammen i ekstraomgangene. Foto: Annika Byrde / NTB

I den andre ekstraomgen begynte lagene å forberede seg på straffesparkkonkurranse, og Vålerenga byttet blant annet keeper. Ut med Magnus Sjøeng, inn med Jacob Storevik.

Kristiansund hadde allerede erfaring fra straffekonk i kvaliken, da Bryne ble slått forrige helg. Den gang kom Sean McDermott inn for Mor Mbaye på keeperplass, men denne gangen fikk sistnevnte ansvaret på å stoppe Vålerenga-straffene.

Det ansvaret viste han seg verdig da Christian Borchgrevink gikk frem på Vålerenga sin femte straffe. Mbaye valgte riktig side og da Christoffer Aasbak satte den neste straffen var Vålerenga-nedrykket et faktum.