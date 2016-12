VIF i hallmøte mandag - kan tape millionbeløp

Fulle tribuner i 3-4-tapet mot rivalen Lørenskog i romjulskampen er kjærkomment for Vålerenga. Dersom det ender slik Oslo kommune vil, og VIF må spille resten av sesongen i Manglerudhallen, mister klubben viktige inntekter.

De fem siste seriekampene samt hele det lukrative sluttspillet må avvikles utenfor Jordal Amfi som rives etter møtet med Frisk Asker 7. januar. Etter det NRK erfarer frykter VIF å tape millionbeløp dersom de ikke får flytte til Furuset Forum.

– Dette bekymrer oss veldig. Det er snakk om mye penger for en ishockeyklubb. Dette er tapte inntekter så det griner etter, sier daglig leder Gunnar Thøgersen til NRK.

28. januar

VIF-ledelsen mener de i sommer ble lovet Furuset Forum som midlertidig arena, men lille julaften uttalte Bymiljøetaten at kommunen ikke kunne investere «så store summer i en privat hall».

Samtidig meldte Manglerud Star at Vålerenga etter planen skal spille sin første hjemmekamp i kommunale «Garasjen» 28. januar. Nå forteller Gunnar Thøgersen at at det er berammet et møte med Bymiljøetaten mandag.

ENDER HER? Manglerud Stars arena kan bli VIFs hjemmebane ut denne sesongen. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Vi håper kommunen vil snu, og står på det vi har blitt lovet og som kommunen har informert forbundet om, sier Thøgersen.

Mindre kapasitet

Vålerenga har et tilskuersnitt på drøye 2300 mennesker i utslitte Jordal Amfi. Ifølge Thøgersen er det plass til 1400 tilskuere i Furuset Forum mens kapasiteten i Manglerudhallen er på 1050.

– Det er ikke gunstig at to klubber fra samme divisjon deler hall. Dette handler om reklame på isen, vant, kiosker og slike ting. Men nå begynner tiden å gå fra oss uansett. Det er én måned til vi skal spille et annet sted, sier Thøgersen.

Jordal Amfi var nesten overfylt i den tredje siste kampen på den ikoniske arenaen. Tobias Lindström ga hjemmelaget ledelsen før Lørenskog snudde.

Kort tid før andre pause utliknet Martin Laumann Ylven etter strålende forarbeid av Lindström - begge med en fortid i LIK. Duoen sørget også for 3-2 før Steffen Thoresen utliknet mot gamle lagkompiser snaue fire minutter før slutt.

I straffekonkurransen traff både Thomas Olsen og Thoresen før den samme duoen misset på forsøk nummer to. Etter en rekke forsøk og redninger avgjorde Jason Krog for LIK.