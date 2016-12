Vålerenga må spille i rivalens ishall

Fram til i dag har det vært full forvirring om hvor Vålerenga ishockey skal spille hjemmekampene sine neste år, mens Nye Jordal Amfi bygges.

Ble det Furuset Forum eller Manglerud ishall?

Nå har Bymiljøetaten bestemt at Vålerengas hjemmekamper skal spilles i Manglerud ishall, hjemmebanen til byrivalene Manglerud Star.

– Det har juridiske årsaker ved at det kan være ulovlig for kommunen å investere så store summer i en privat hall som Furuset Forum, sier seksjonssjef Per Øien i idrettsavdelingen til Bymiljøetaten.

Hvilke investeringer det er snakk om ville ikke kommunen forklare før de har orientert både Vålerenga og Manglerud Star om avgjørelsen.

Helomvending

I lang tid virket det som Furuset Forum skulle bli Vålerengas midlertidige hjemmebane når Jordal Amfi blir revet. I juni ble det sagt at de skulle flytte til Furuset i januar 2017. Nye Jordal Amfi skal stå klar til seriestart i 2018.

Men i går meldte Manglerud Star på sine hjemmesider at de den siste tiden har vært i møter med Oslo kommune og Vålerenga.

Hvis alt går etter planen skal Vålerenga ishockey spille sin første kamp i Manglerud ishall 28. januar, skrev klubben videre. Det var VG som først omtalte saken.

Men i dag var det, ifølge Vålerenga, ennå ikke avklart hvor de skulle holde til på nyåret.

FORVIRRING: Styreleder Tor Helge Eikeland var lenge usikker på hvor klubben skulle spille hjemmekampene sine neste år. Foto: Bringedal,Terje / VG

– Jeg er veldig usikker på hvor vi skal. Vi har fått beskjed av Bymiljøetaten at det er Manglerud som er alternativet, men vi har ikke fått noen begrunnelse for hvorfor, fortalte styreleder i Vålerenga ishockey, Tor Helge Eikeland.

Styrelederen sier at klubben i hele høst har blitt fortalt at Furuset Forum var tenkt som erstatningsarena, før kontrabeskjeden kom for to uker siden.

– Kaoset er fullkoment

IRRITERT: Trener i Vålerenga ishockey, Roy Johansen vil ikke høre at avgjørelsen er tatt om at laget skal spille i Manglerudhallen. Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Når NRK forteller trener Roy Johansen hva Per Øien i Bymiljøetaten har sagt om at Vålerenga skal spille hjemmekampene sine i Manglerudhallen, svarer Vålerengas trener at han ikke har fått noen beskjed.

– Han får si hva han vil. Vi må få en formell bekreftelse. Jeg har ikke fått beskjed om at avgjørelsen er tatt. Jeg har ikke fått beskjed om hvor vi skal spille.

– Hvordan ville det fungere å spille i Manglerudhallen?

– Jeg forholder meg til det som ble sagt i juni, at vi skal spille på Furuset. Det er bare 14 dager før laget skal flytte. Kaoset er fullkomment, sier Roy Johansen.

Skjønner frustrasjonen

Per Øien forklarer at Bymiljøetaten har holdt både Manglerud Star, Furuset Idrettsforening og Vålerenga orientert om saken hele tiden.

– Men jeg skjønner frustrasjonen. Vi kan bare beklage at avgjørelsen kommer så sent, unnskylder Øien.

Vålerengas siste kamp i gamle Jordal Amfi spilles mot Frisk Asker 7. januar.

MANGLERUD: Den første kampen Vålerenga skal spille som hjemmelag i Manglerudhallen blir mot Kongsvinger 28.januar. Her er de avbildet etter seriekamp mot byrival Manglerud Star i september, i Manglerudhallen. Vålerenga tapte 5–6. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix