Skuffende skyting innledningsvis i sesongen har hindret fjorårets gjennombruddsmann fra de helt store resultatene i år. Særlig på liggende skyting har Sjåstad Christiansen slitt.

Vanligvis merker skiskytterne selv hva de har gjort galt når de bommer. Men i Sjåstad Christiansens tilfelle har han ikke sett feilen. Det er et tegn på at noe var galt med geværløpet til nordmannen.

– Det er nesten umulig å skyte med det løpet Vetle har hatt. For hvert femte skudd er det ett som går utenfor. Da er det nesten umulig å prestere, sier skytetrener Siegfried Mazet til NRK.

Utstyret er ekstremt viktig i skiskyting. For å hevde seg i toppen er man avhengig av et godt våpen med presisjon ned på centimeteren. Den presisjonen hadde ikke Sjåstad Christiansen i geværet og nordmennenes skytetrener bestemte seg for å ta grep.

Strabasiøs tur

– Jeg har jobba med Vetle i tre-fire år nå og jeg kjenner han veldig godt. Det var åpenbart noe som var galt og vi måtte endre utstyret, forteller Mazet.

Klokka 04.00 natt til mandag forrige uke satt franskmannen seg i bilen med retning utstyrsprodusenten Anschütz i den tyske byen Ulm.

– Den eneste avtalen vi kunne få med fabrikken var mandagen før Ruhpolding klokka 08.00. Vi måtte stå opp veldig tidlig, men det er de små tingene som betyr noe, forklarer franskmannen.

DETALJFOKUS: Siegfried Mazet tok grep etter Vetle Sjåstad Christiansens skuffende sesongstart. Et nytt geværløp kan redde sesongen til nordmannen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Og djevelen ligger helt klart i detaljene. Vel framme hos utstyrsprodusenten var det tid for grundige tester. På skytebanen er marginene så små at ingenting kan levnes til tilfeldigheter. Hele åtte forskjellige løp og utallige ammunisjonsserier ble testet før franskmannen var fornøyd.

– Jeg er veldig glad for at Siegfried byttet løpet mitt. Nå ser jeg med en gang hvis jeg har sikta litt skeivt og det hadde jeg ikke peiling på før jul, sier Sjåstad Christiansen i Ruhpolding.

Øyeblikkelig forbedring

Og resultatene etter våpenendringa har vært strålende. Plutselig var fem bomskudd og en 31. plass på jaktstarten i Hochfilzen byttet ut med 19 av 20 treff og en tredjeplass på jaktstarten i Ruhpolding søndag.

Sjåstad Christiansen er ikke i tvil om at utstyrsendringa er hovedgrunnen til at han igjen kunne klatre opp på pallen i Ruhpolding snaue fire uker før VM-starten i Anterselva. Et mesterskap som kan bli morsomt for 27-åringen.

– VM-plassen var aldri trua, men våpenjusteringa kan helt klart gjøre at han presterer bedre i VM. Han får nå en helt annen trygghet inn mot mesterskapet. Der må man stort sett skyte fullt hus for å prestere, sier NRK-ekspert Ola Lunde.

OPTIMIST: Ola Lunde har fulgt nøye med på skytinga til Vetle Sjåstad Christiansen i en årrekke. Nå er han optimistisk før VM etter at geværløpet til geilingen er byttet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Med beste langrennstid på sprinten i Ruhpolding og skyting tilbake på normalen fra de foregående sesongene er geilingen igjen en pallkandidat.

– Har det redda VM for din del?

– Det har nok redda disse renna og sikkert VM også. Hvis jeg kom på pallen her på grunn av det nye løpet sa Siegfried at han ville ha 100 Euro fra bonusen, forteller Sjåstad Christiansen.

Konfrontert med den uttalelsen må den norske landslagstreneren rette på disippelen.

– Nei, nei, jeg sa at hvis han kommer på pallen nå på grunn av endringa, må du gi meg én prosent av premiepengene for resten av sesongen. Da vil neste måneds lønn bli veldig bra for min del, sier Mazet fornøyd.

– Det er ikke så mange prosent av premiepengene det, så kanskje jeg gir ham litt mer, sier tredjemann på jaktstarten i Ruhpolding smilende.