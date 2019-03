Verdensmester hedret av hjembygda – riksantikvaren truer med millionbot

Den polske skihopperen Dawid Kubacki fikk en spesiell gave fra sin hjembygd Szaflary etter at han hadde tatt gull og blitt verdensmester i Seefeld.

Kommunen, sammen med brannvesenet og elever fra lokale skoler, bygde en snømann som er 42 meter i diameter og sju meter høy.

Men nå truer riksantikvaren med millionbot hvis ikke snømannen blir fjernet.

– Snømannen må umiddelbart fjernes

Szaflary er en bygd med tre tusen innbyggere og ligger 16,8 kilometer fra Zakopane. Snømannen ble kalt for «den lille hopperen» og er lokalisert ved veien til Zakopane, som er polsk skihopp-mekka.

VERDENSMESTER: Dawid Kubacki tok gullet i den lille bakken i VM, og er stor helt i hjembygda i Polen Foto: Matthias Schrader / AP

På et stort banner rundt snømannen stod det «Szaflary kommune gratulerer Dawid Kubacki».

Men riksantikvaren synes ikke det er noen god ide. Tvert imot.

– Snømannen må umiddelbart fjernes fordi terrenget den står på er fredet, sier riksantikvar Pawel Dziuban, som truer med bot på opp til én million kroner.

– Uforståelig

Grunnen er at på plassen rett foran kommunehuset hvor snømannen står sto tidligere et palass. Plassen skal utgraves snart.

– Vi må demontere snømannen for å unngå en gigantisk bot, sier Szaflarys ordfører Rafal Szkaradzinski. – Det er uforståelig for lokalsamfunnet, og en stor skuffelse særlig for barna. Kubacki er en stor helt her.

Uforståelig er det også at det snart er vår, og at snømannen uansett vil smelte i løpet av mars. Utgravingen skal ikke starte før i høst.

Like fullt krever riksantikvaren snømannen fjernet.

– Ellers kan det bli bot på opptil en million kroner, advarer riksantivaren.