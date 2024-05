Verdensberømt youtuber skadet etter «ulovlig» osteløp: – Jeg må på sykehuset

– Det ser skummelt ut, men når du først har sklidd én gang, så tenker du: «Jeg kan gjøre det her». Jeg har lyst til å gjøre det igjen, for nå vet jeg hvordan jeg skal vinne.

Slik oppsummerte Darren Jason Watkins Jr., bedre kjent som IShowSpeed, mandagens osteløp i Gloucestershire overfor BBC.

Med 24,8 millioner abonnenter på YouTube, 16,9 millioner følgere på Instagram og 26,2 millioner følgere på TikTok, er amerikaneren en superkjendis på sosiale medier.

Mandag hev han seg med i det etter hvert så tradisjonsrike osteløpet ned Cooper's Hill, hvor han selv forklarte etterpå at han endte på fjerdeplass i det første heatet for menn.

Like etter målgang viste han også frem et blodig høyrebein, og fortalte at han tidligere har slitt med et brudd i det samme beinet.

– Jeg får blåmerker og så hovner det opp. Så jeg må på sykehuset etterpå, sier youtuberen.

Se løpet her:

Årets østeløp Du trenger javascript for å se video.

Tradisjon siden 1800-tallet

IShowSpeed hevder selv i intervjuet med BBC at han ble nummer fire. TV-bildene fra bunn av bakken viser ikke klart akkurat hvilken plass han kom på, og ettersom det hele er et uoffisielt arrangement, finnes det heller ingen resultatliste. Ut ifra TV-bildene kunne man imidlertid se at IShowSpeed lå et godt stykke bak i starten av løpet.

Osteløpet har vært en tradisjon siden 1800-tallet, men har vært omstridt på grunn av sikkerhetsrisikoen. I 2010 ble konkurransen avlyst, men har siden det blitt holdt i live uten en offisiell arrangør.

På Facebook-siden til løpet opplyser de selv at deltakerne og tilskuerne er til stede på egen risiko.

Nødetatene er på sin side ikke til stede på grunn av de manglende sikkerhetsplanene rundt løpet, som går ned den 180 meter lange Cooper's Hill, med opp mot 50 prosents helning.

FULL FART: Slik så det ut mot slutten av det første heatet til mennene. IShowSpeed ligger her omtrent midt i feltet. Foto: AP

– Dødsfarlig bakke

I fjor deltok NRK-programlederne Mikkel Niva og Nicolay Ramm i løpet i forbindelse med TV-serien «Helt Ramme sporter».

– Jeg møter folk støtt og stadig som minner meg på at jeg har gjort det løpet. Jeg mener det helt på ekte at det er det absolutt dummeste jeg har gjort i hele livet mitt, sier Niva til NRK, og fortsetter:

– Jeg har vært innlagt på sykehus to ganger for hjernerystelse, men jeg tar heller en ny runde med hjernerystelse av å tryne på isen enn å løpe ned den bakken igjen. Det var helt sjukt skummelt.

Se episoden her:

Nicolay Ramm og Mikkel Niva manner seg opp til å delta i «verdens mest idiotiske sport» – det halsbrekkende osteløpet ved Cooper’s Hill i England. Du trenger javascript for å se video. Nicolay Ramm og Mikkel Niva manner seg opp til å delta i «verdens mest idiotiske sport» – det halsbrekkende osteløpet ved Cooper’s Hill i England.

– Det er som når du går en bratt fjelltur og så føler du et sug i magen for at hvis du tråkker feil, så kan du falle ned. Det er den følelsen, bortsett fra at du skal falle, sier Niva videre om osteløpet.

– IShowSpeed hadde veldig lyst til å gjøre det igjen, for nå visste han hvordan han skulle vinne. Hva tenker du om det?

– Jeg tror ikke det er verdens vanskeligste oppgave å vinne. Spørsmålet er hvordan du skal vinne og fortsatt huske hva du heter de ti neste årene. Det er jo bare til å kjøre på og håpe på det beste. Det er jo en helt dødsfarlig bakke. Den er bratt, glatt og full av mange hull og busker, sier Niva.

I fjor vant Delaney Irving kvinneklassen. Hun husket imidlertid ikke noe av feiringen med osten i minuttene etterpå etter et kraftig fall rett før mål.

Irving fikk en kraftig hjernerystelse og fortalte i ettertid at hun kastet opp i en uke etter løpet.