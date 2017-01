Verdens tøffeste utforbakke er blitt enda hardere: – Du kjører på en skøytebane som slår

– Du kjører på en skøytebane som slår, sier alpinist Adrian Smiseth Sejersted etter å ha kjørt i løypen i Kitzbühel.

Die Streif. Verdens tøffeste utforbakke.

En vanvittig hard utfordring for alpinistene. Men i år er det helt ekstreme forhold på toppen av bakken.

TØFT Amerikaneren Travis Ganong var en av alpinistene som fikk det tøft på dagens utfortrening. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Lurer du på hva som får noen til å ville kaste seg utfor bakkene i Kitzbühel? Noe av svaret kan ligge i Aksel Lund Svindals hjerne.

– Brukt ekstremt mye vann

Det er sjeldent at det er så mye is i Die Streif som det er i år. I den første delen av løypen er det klink is.

– Det var ganske vanvittig, fortsetter Smiseth Sejersted.

Forholdene skapte en skikkelig utfordringer for alpinistene på dagens utfortrening. Kjetil Jansrud mener forholdene er noe av det tøffeste han har kjørt. Det holdt nesten på å gå galt på torsdagens utfortrening.

– Den øvre delen er utrolig urolig. Mye slag og spesielt en høyrefoter etter Mausefalle. Der trodde jeg at jeg skulle tryne der, men klarte å redde meg inn, forteller Jansrud til NRK.

Det er det kalde været som gjør at forholdene blir ekstra utfordrende for alpinistene denne kommende helg. Det er nesten 20 minusgrader i Kitzbühel. Nordmannen slet med å finne festet i svingene.

– De har brukt ekstremt mye vann. Samtidig har vi kjørt mer urolig i Kitzbühel før, men i og med at det er blitt så glatt i tillegg, er det vanskelig å få skien til å gå på skjær siden stålkanten ikke biter og får gått inn i isen. Det gjør det vanskeligere, forklarer alpinisten.

– Kjenner litt på spenningen

Alexander Aamodt Kilde taklet forholdene godt og var raskest på torsdagens trening. Nordmannen han innrømmer at det var ubehagelig å sette utfor på toppen, men synes forholdene gjør det med spektakulært.

HOPP: Her svever Alexander Aamodt Kilde ned bakken i østerrikske Kitzbühel. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Det er kanskje litt høyere hastighet enn det jeg noen gang har kjørt, men det er kult. Det er litt lengre hopp og kjenner litt på spenningen, forteller Aamodt Kilde.

NRKs alpinekspert Marius Arnesen tror forholdene vil skape utfordringer for alpinistene under helgens Hahnenkamm-renn.

– Det er veldig hardt og det er en del slag og humper en del steder. Spesielt på toppen, forteller Arnesen til NRK.

Kilde tror de isete forholdene vil være bra for ham.

– «Skarper» jeg kantene litt mer til det rennet kan det bli bra, forteller alpinisten.