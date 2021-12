Vektløfteren Ine (32) frykter tunge løft etter traumatisk ulykke

Vektløfteren er fortsatt preget av hendelsen som skjedde i 2017.

Vi skrur tiden tilbake fire år og Ine Andersson befinner seg på et lokalt treningssenter der hun bor i Dubai. Hun er i ferd med å runde av en tung økt da alt går galt. 32-åringen terper på øvelsen rykk og skal løfte sin siste repetisjon for dagen.

Så mister hun kontrollen.

Andersson løfter så tungt at hun nesten besvimer. Vektløfteren faller bakover og får stanga i hodet.

– Det var veldig skummelt. Den skumle opplevelsen har satt seg i kroppen, så det har ført til at jeg får en angstfølelse når jeg går mot en vekt man føler er tung, sier Andersson til NRK.

Ine Andersson Foto: Aleksander Åsnes / NRK Ekspandér faktaboks Alder: 32

Vektklasse: 59 kilo

Vant 14 NM-gull og 4 NM-sølv i perioden 2013–2021.

5. plass i VM og 7. plass sammenlagt

4.plass i Støt, og en 5.plass i Rykk under EM

Klubb: Tambarskjelvar IL.

– En redsel

Ulykken har plaget henne lenge.

– Da tenkte jeg ikke noe over det, men det har satt seg i etterkant. Siden jeg ikke tok tak i det med det samme har det bygd seg opp en frykt for at det skal skje igjen, sier Andersson.

Hun mener hendelsen har gjort rykkøvelsen mer utfordrende og at det er det mentale som har begrenset henne de siste årene, ikke det fysiske.

– Det er litt vanskelig å forklare, men man kan sammenligne det litt med høydeskrekk eller slangefobi – rett og slett en redsel for å ta de tunge løftene. Selv om jeg vet inni meg at jeg kan og burde, så er det en slags angst som stopper meg, sier Andersson.

JUBLER: Ine Andersson er tydelig fornøyd etter et løft under europamesterskapet tidligere i år. Foto: Nat Arem

Vektløfteren mener at redselen kommer både i trening og konkurranse. Frykten for tunge løft har rett og slett gjort at hun ikke har klart å prestere på sitt beste, ifølge hun selv.

Nå har Andersson gått aktivt inn for å få kontroll på angsten.

– Det har vært en utfordring i flere år og nå har jeg begynt å ta tak i det. Så håper jeg å se litt resultater av det nå, men aller mest i årene fremover.

– Hvordan blir man kvitt angsten?

– Det er å ta små skritt av gangen og ikke tenke at jeg burde løfte så mye nå. Jeg er sterk nok til det, men jeg bør heller ta det steg for steg. I stedet for å prøve på de store stegene, så bør jeg sette meg ned, puste rolig, få pulsen og angstnivået litt ned, og prøve igjen, forklarer hun.

SLITT: Ine Andersson er åpen om angsten hun har kjent på i et intervju med NRK. Foto: NRK

– Kan bli verdens beste

Andersson er opprinnelig fra Ski i Viken, men valgte å flytte til Naustdal i Sunnfjord i 2020. Da hadde hun bodd en periode i Dubai. Etter hjemkomsten har det bare gått en vei.

Ski-jenta imponerte stort under EM i Moskva i år og var svært nære medalje i støt – hvor hun til slutt endte på fjerdeplass. Hennes trener, Zygmunt Smalcerz, har trent 32-åringen de siste årene og mener eleven har hatt en enorm utvikling.

– Hvis jeg ser på hva hun gjorde da jeg kom og det hun gjør nå, er hun en helt ny vektløfter, sier Smalcerz til NRK.

Den polske treneren legger likevel til at det gjenstår en del før Andersson kan være med og kjempe helt i toppen. Én ting må nemlig bort før hun kan bli en av verdens beste.

– Hvis det er mulig å komme over denne angsten, vil hun være i verdenstoppen. Hun er god i rykk, men klarer ikke å få det ut, forteller Smalcerz.

– Vi har snakket med flere om hva vi kan gjøre, men vi trenger tid. Det har pågått i så mange år, så vi kan ikke fikse det umiddelbart. Vi er nødt til å være veldig tålmodige og følge utviklingen sakte, sier den polske treneren.

Andersson klarte ikke å kvalifisere seg til OL i Tokyo denne sommeren. Nye muligheter venter til året.