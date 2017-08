Varsler strengere EM-krav: – Må vise at de har noe der å gjøre

I de siste europamesterskapene har Norge stilt med rekordstore tropper, men få av utøverne har prestert opp mot personlig rekord eller tatt seg videre fra forsøksheatene.

Norges Friidrettsforbund ønsker en spissing og økte krav, og er allerede i gang med denne prosessen. Før VM i London takket de nei til invitasjoner som kunne gitt to utøvere England-tur selv om de ikke hadde greid VM-kravet.

Til neste års EM er det ikke sikkert at det holder å ha tatt EM-kravet for å få være med i den norske troppen.

Tøffe krav

– Vi har lagt oss på en litt strengere linje. Uttak er alltid noe vi må sette oss ned for å se på, men hvis man ser kravene er en utfordring, er man som regel ganske langt bak. Det handler om å få prentet inn at det ikke bare er kravet som er målet, sier toppidrettssjef Håvard Tjørhom til NRK.

– Betyr det at vi kan vente et strengere uttak før neste EM?

– Vi håper å legges listen litt høyere. Jeg sier ikke at noen har jobbet dårlig, men vi må se forbi kravene. Alder kommer også inn i betraktningen. I løpsøvelsene må kravene vært et minimum. Det ser man her. Man må nok prestere jevnt rundt kravet og ikke bare «touche» innom.

I VM: Amalie Iuel og Karsten Warholm under en pressekonferanse før friidretts-VM i London. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Toppidrettssjefen understreker at unge utøvere kan bli tatt ut til mesterskap dersom man ser at det vil være en nyttig erfaring for den enkelte.

– Det kan være veldig verdifull erfaring for de unge. Jeg tror de som var med nå reiser herfra med en god følelse. Dette ga mersmak, sier Tjørhom.

Støtter tøffe krav

Skadde Henrik Ingebrigtsen mener en spisset mesterskapstropp vil gi en annen mentalitet innad, og bidra til å øke vinnerkulturen.

– Det er litt farlig å ha med for mange som allerede har prestert og er bare glade for å få være med. Jeg sier ikke at de som ikke kom med var blant de, men det handler om at man vil ha folk som strekker seg og overpresterer i mesterskap. Det går på vinnerkultur, og da må det stilles strenge krav til de som skal få være med, sier Ingebrigtsen.

Også Karoline Bjerkeli Grøvdal støtter Tjørhoms tanker.

– Det er smart av ham å si det. Det viser at han satser på toppidrett og toppen, og spisser det mot å få medaljer i mesterskap fremover. Jeg støtter det at du skal ha noe der å gjøre og ikke bare være med for å være med, sier hun.