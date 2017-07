Angelsen fikk VM-nei: – Tror de er redde for å sende meg

– Skuffelsen er ganske stor. Når man får denne beskjeden er det veldig skuffende, sier Angelsen til NRK.

I en pressemelding torsdag kveld bekrefter Norges Friidrettsforbund at de har mottatt VM-invitasjoner på Angelsen i høyde og Tom Erling Kårbø på 3000 meter hinder. Begge ble avslått.

– Dette har ikke vært en lett beslutning, men det er en totalvurdering fra vår side. Vi føler ikke Tonje har hatt et stabilt nivå rundt sitt beste resultat, sier toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom, til NRK.

1,90 for åtte dager siden

Angelsen leverte sesongbeste da hun hoppet 1,90 under et sommerstevne i Oslo for åtte dager siden, og forteller at hun den siste uken har håpet på en invitasjon fra det internasjonale friidrettsforbundet.

– Det var tydeligvis ikke godt nok. Jeg har ikke vært i form før nå, og det er en ærlig sak. Jeg tror de er redde for å sende meg. De er kanskje redd for at jeg skal mislykkes, sier Angelsen.

Tjørhom forteller at man ifølge uttakskriteriene ønsker at utøverne skal kvalifisere seg i prioriterte stevner og sier sommerstevnet «ikke holder nivået vi er ute etter».

SA NEI TIL ANGELSEN: Toppidrettssjef i friidrettsforbundet Håvard Tjørhom. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det har absolutt ingenting å si. Jeg syns det er en større prestasjon å levere på et lite stevne der man mer eller mindre konkurrerer mot seg selv. Jeg merker meg at jeg er en av få de ikke ønsker å satse mer på. Jeg føler de ser på meg som nærmest avdanket. Det er kjedelig i en alder av 27, sier Angelsen.

– Hva får dette å si for den videre satsingen din?

– Jeg er motivert! Dette har absolutt ingenting å si. Så får vi se om noe videre samarbeid er mulig. Det har vært et tøft år, men det stopper ikke meg.

Savner stabilitet

Tjørhom er enig i at Angelsen har vist stigende form den siste tiden, men sier det er vanskelig å spå hvordan dette ville slått ut i VM om to uker.

– Vi legger vekt på hvor resultatene er gjort. Det er en viktig faktor for vår del. Vi ønsker å sende utøvere som er godt forberedt. I år har Tonje deltatt på veldig få konkurranser, og i et så stort mesterskap som VM skal man komme med god selvtillit og en god base i bunnen, sier Tjørhom.