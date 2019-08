Var sønderknust etter langdistansen – fikk revansje med sin første individuelle VM-medalje

Magne Dæhli vant sekundstriden mot svenske Emil Svensk i kampen om VM-bronsen, og med en sterk avslutning var Dæhli ett sekunder foran Svensk i mål.

– Nå er jeg bare superhappy. Dette har vært et mål lenge. VM på hjemmebane er noe man har lyst til å oppleve, og det er utrolig deilig at jeg endelig fikk medaljen jeg har jobbet så lenge for, sier Dæhli til NRK etter løpet.

Etter et trøblete langdistanseløp onsdag, hvor Dæhli mistet en linse, slet med å finne kartet og hadde problemer med kneet, endte en sønderknust Dæhli til slutt på 5. plass.

SKUFFET: Dæhli var svært skuffet etter 5.-plassen onsdag. Du trenger javascript for å se video. SKUFFET: Dæhli var svært skuffet etter 5.-plassen onsdag.

Dermed var det en revansjelysten Dæhli som stilte til start på mellomdistansen.

–Jeg var utrolig skuffet etter langdistansen. Det har vært tøft å mobilisere til i dag, og jeg er bare utrolig glad for at jeg klarte å ta en medalje, forteller en rørt Dæhli.

– Kvitt forbannelsen

Dæhli har avgjort flere VM-stafetter for Norge, men han hadde aldri vunnet en individuell VM-medalje til tross en rekke topp-seks-plasseringer.

– Han er kvitt forbannelsen, sier NRKs ekspert Kjetil Bjørlo om Magne Dæhlis medalje.

Landslagstrener Birgitte Husebye lar seg imponere av 32-åringen.

– Han var skuffet etter langdistansen, men han klarer å snu det. Han måtte bare tro på ferdighetene side, og han viser at han får medaljen på mellomdistansen som fortjent, sier Huseby til NRK etter løpet.

Vant sitt tiende VM-gull

Men ingen kunne hamle opp med Olav Lundanes som vant sitt tiende VM-gull.

VM-GULL: Olav Lundanes vant sitt tiende VM-gull på mellomdistansen. Du trenger javascript for å se video. VM-GULL: Olav Lundanes vant sitt tiende VM-gull på mellomdistansen.

– Skogens konge. Han tar det igjen!, kommenterte Arild Andersen.

31-åringen vant 29 sekunder foran landsmann Dæhli og elleve sekunder foran svenske Gustav Bergman som tok sølvet.

– Det er helt ubeskrivelig. Det har vært mange tanker de siste 49 timene, og jeg er utrolig stolt over at jeg har snudd hodet. Jeg synes jeg gjorde et veldig godt løp, sier Lundanes, som tok gull på langdistansen i VM onsdag.

Bergman var sju sekunder foran Lundanes ved siste besøk på arenaen i Spydeberg, men svensken bommet litt på siste post.

Lundanes kunne likevel ikke juble før Lucas Basset var i mål, men franskmannen var sjanseløs både mot ledertiden og mot Dæhlis tredjeplass. Dermed ble det to norske medaljer også på den andre individuelle distansen i VM.