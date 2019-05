Vant NM for én måned siden – vil legge opp etter vraking

Saugestad tok NM-gull i super-G i slutten av mars foran Adrian Smiseth Sejersted, Alekander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud.

VIL HA MED FLERE: Aleksander Aamodt Kilde håper Stian Saugestad fortsetter satsingen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det var imidlertid høydepunktet i en ellers svak sesong, og Saugestad var forberedt på å miste statusen som verdenscupløper.

Men før kommende sesong er verdenscup- og europacupstatusene endret til A-, B- og C-status i laguttaket. Saugestad har ikke fått plass på noen av lagene.

– Det er en del fartsløpere som er blitt kuttet, og så har de beholdt flere tekniske løpere. Fartsløpere er blitt nedprioritert, sier Saugestad til NRK.

– Det er surt, for det er ingen fartsløpere etter de tre beste (Sejersted, Kilde, Jansrud). Det er ganske dårlig på fartssida. Det er synd at det blir sånn, fortsetter Saugestad.

Alpinlandslagene 2019-2020 Ekspandér faktaboks A status, menn: Leif Kristian Nestvold Haugen, Lommedalens IL

Kjetil Jansrud, Peer Gynt Alpin

Henrik Kristoffersen, Rælingen Skiklubb

Aleksander Aamodt Kilde, Lommedalens IL

Rasmus Windingstad, Bærums Skiklub

Adrian Smiseth Sejersted, Stabæk IF B status, menn: Sebastian Johann Foss Solevåg, Spjelkavik IL

Jonathan Nordbotten, Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb

Bjørnar Neteland, Fana IL

Timon Haugan, Oppdal alpin

Lucas Braathen, Bærums Skiklub C status, menn: Bjørn Brudevoll, Hemsedal IL

Fabian Wilkens Solheim, IL Heming

Atle Lie Mcgrath, Bærums Skiklub A status, kvinner: Ragnhild Mowinckel, Sportsklubben Rival

Nina Løseth, Spjelkavik IL

Kristin Anna Lysdahl, Asker Skiklubb

Thea Stjernesund, Hakadal IL B status, kvinner: Mina Fürst Holtmann, Bærums Skiklub

Kajsa Vickhoff Lie, Bærums Skiklub

Maren Skjøld, Gjøvik Skiklubb

Maria Tviberg, Geilo IL

Kristina Riis-Johannessen, Ready

Kaja Norbye, IL Heming C status, kvinner: Marte Monsen, Aron Sportsklub

Marte Berg Edseth, IL Heming

Hannah Sæthereng, Harestua IL

Kristiane Bekkestad, Ål IL Kilde: Norges Skiforbund

– Mange er veldig skuffet

Selv synes han det er rart, ut fra prestasjonene, at han ikke har fått plass på hverken B- eller C-laget.

26-åringen har allerede varslet overfor Trønder-Avisa at han legger opp.

– Det bikker mot det. Når muligheten på landslag ikke er til stede, blir det mest sannsynlig sånn. Jeg var innstilt på at jeg var avhengig av å ha et landslag rundt meg for å kunne fortsette. Når ikke det var mulig, så var jeg forberedt på at det kunne bli å legge opp. Det ser sånn ut nå.

Sportssjef Claus Ryste forklarer at ledelsen måtte kutte antall utøvere fra 36 til 30 for å redusere utgiftene, men alpinlederen ønsker ikke å kommentere summer.

REDUSERTE ANTALLET: Sportssjef Claus Ryste. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er mange utøvere som er veldig skuffet, og reaksjonen er at uttaket blir ekstra tøft, sier Ryste til NRK.

– Pengene snakker

Sportssjefen håper imidlertid å ta en ny prat med Saugestad når den verste skuffelsen har lagt seg.

Når NRK påpeker at Saugestad reagerer på at det er kun tre fartsløpere igjen på laget, svarer Ryste:

– Jeg vil ikke gå inn på enkeltvurderinger i forhold til det. Vi har tatt med det i det oppsettet vi har, men jeg må gjenta meg selv: Det er et veldig tøft uttak der streken måtte gå mye lavere enn vi kanskje kunne ønsket oss på grunn av økonomi, og da blir det mange tøffe valg å ta, og det viser uttaket.

Tidligere lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde synes det er «kjedelig å miste en ressurs som Saugestad».

– Da jeg kom på lag, var vi også bare tre. Vi skulle ønske vi kunne ha med flere, men pengene snakker, sier Kilde.

– Jeg håper han (Saugestad) fortsetter, fordi han har kvaliteter som tilsier at han kjører fort på ski. Ski-Norge trenger sånne.