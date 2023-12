Vålerenga måtte ha poeng for å unngå sitt første nedrykk på 23 år. Tromsø trengte seier for å sikre sølv i Eliteserien og garantert Europa-spill neste sesong.

Frostrøyk, flomlys og ned mot -16 effektive grader: Den perfekte scene for dramatikk i den aller siste runden for sesongen.

For Vålerenga endte det med ett særdeles viktig poeng, etter at kampen endte 1-1 etter scoringer fra Andrej Ilic og Jakob Napoleon Romsaas.

– Overskriftene får vente littegrann til. Skal ikke bli kvitt oss så lett, sier Vålerenga-trener Geir Bakke til NRK etter kampen.

Poenget var nemlig nok til å sørge for at Vålerenga klatret forbi Stabæk og opp på kvalikplass. I neste uke møter de Kristiansund til to kamper, hvor vinneren får en plass i Eliteserien 2024.

– Vi var nede for to runder siden. Spillerne har stått opp de siste to kampene, men det er bare halve jobben som er gjort. Vi har to knalltøffe kamper mot et godt Kristiansund, men det er klart at det er en befrielse, sier sportssjef Joacim Jonsson til TV 2.

Sportssjefen fortsetter:

– Vi har fått et ekstra liv. Det skal vi ta vare på. Vi var død og begravet etter Stabæk-kampen. Vi skal ned i kjelleren, sier Jonsson.

Fire lag kunne rykke ned

NRK fikk før kampstart vite at ingen resultater på stadion ville bli annonsert over høyttaleranlegget. Derfor visste spillerne på den iskalde banen lite om hva som skjedde i de andre kampene som skulle avgjøre nedrykksstriden.

Før kampen lå Vålerenga på nedrykksplass. Sandefjord lå på kvalifiseringsplass. Stabæk rett over streken. Haugesund lå på plassen over. To poeng skilte lagene.

I en ellers sjansefattig førsteomgang på Valle, var det Tromsø som så farligst ut i angrep. Blant annet fikk Vegard Erlien en stor mulighet etter 12 minutter, men avslutningen fra 16 meter gikk rett på VIF-keeper Magnus Sjøeng.

Samtidig hang Stabæk i tauene mot nedrykksrival Haugesund. To feberredninger fra Isak Pettersson hindret Haugesund i å ta ledelsen.

Men så skulle vi få kveldens første vending i nedrykksstriden.

40 minutter:

Lillestrøm-spiller Thomas Lehne Olsen ga rival VIF et slag i magen. Han felte Sandefjord-spiller Jakob Dunsby på vei ut av feltet.

Sandefjord fikk straffe. Den satte Alexander Ruud Tveter i mål.

Sandefjord klatret dermed opp til trygg grunn med Haugesund. Stabæk ble dyttet ned på kvalik. Vålerenga var fortsatt håpløst plassert på nedrykksplass.

Vålerenga-trener Geir Bakke kikker nervøst på kampen som skulle bestemme klubbens skjebne Foto: NTB

– Jeg tror det er to lag som sliter litt med å slippe seg ordentlig løs. Det må i hvert fall vi prøve på i andre omgang, sa Vålerengas Henrik Bjørdal i pausen til TV 2.

Det viste seg å være rene ord for pengene. Vålerenga hadde fått en helt annen tenning og desperasjon over væremåten etter hvilen. Da fikk vi en ny tvist i bunnstriden:

62 minutter:

Hjemmelaget presset på og skapte flere store muligheter. Det resulterte i corner. Fredrik Oldrup Jensen stusset ballen mot mål, TIL-keeper Jakob Haugaard fikk kun bokset ballen videre i feltet.

Bakerst ventet, som så mange ganger før, Andrej Ilic. Han steg til værs og headet inn 1–0 foran tusener av euforiske hjemmesupportere.

På det tidspunktet var trener Geir Bakke ute på banen og hoppet i været.

74 minutter:

Med både Vålerenga og Sandefjord i ledelsen, var Stabæk sendt ned på direkte nedrykk. De trengte dermed scoring mot Haugesund, men i stedet var det Martin Samuelsen som scoret for Haugesund.

To minutter senere la Bilal Njie på til 2–0. Dermed så plassen sikker ut for Haugesund, mens Stabæk trengte et mirakel i sluttminuttene.

90 minutter:

På overtid scoret Jakob Napoleon Romsaas for Tromsø. 1–1 i Oslo endret imidlertid ikke på noe for lagene – Vålerenga skal ut i kvalifisering, mens det ble bronse for Tromsø.

Må ut i kvalik

Vålerenga rykket sist ned i 2000, da de tapte kvalifiseringen mot Sogndal på bortemål. Siden har det blitt både seriegull (i 2005) og et par cupgull (2002 og 2008), men de siste sesongene har stort sett vært preget av plasseringer midt på tabellen.

Oslo-klubben startet sesongen med Dag-Eilev Fagermo som trener, men 12. juni kom beskjeden om at han var ferdig i klubben.

Én måned senere overrasket Vålerenga hele Fotball-Norge da Geir Bakke ble ansatt som Fagermos erstatter. Bakke kom da fra jobben som trener for Vålerengas erkerival, Lillestrøm.

Men verken Fagermo eller Bakke har fått det til å svinge i 2023. Spesielt store har problemene vært på hjemmebane, hvor Vålerenga sto med kun ni poeng på 14 kamper før siste runde.

Søndag ble det ett poeng for Vålerenga, og dermed blir det kvalifiseringskamper for Vålerenga i neste uke, mot Kristiansund.

Kvalifiseringen spilles over to kamper, hvor Kristiansund har hjemmekamp 6. desember, før det avsluttes med hjemmekamp for Vålerenga 10. desember.