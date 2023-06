– Etter det som har blitt levert av resultater og prestasjoner denne sesongen var det ingen bombe at Fagermo nå er ferdig, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen til NRK.

EKSPERT: Jesper Mathisen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Vålerenga-exiten skjer bare et døgn etter at hovedstadsklubben gikk på et tungt 0-1-tap for Strømsgodset.

Laget, som ligger på 13. pass på tabellen, står med tre strake tap i ligaen og har tapt fire av fem hjemmekamper denne sesongen.

«Ut med Fagermo»

Det har stormet rundt Fagermo i lang tid. Søndag kom klimakset da han ble møtt med «Ut med Fagermo»-rop fra Vålerenga-fansen.

– Kvaliteten på stallen til Vålerenga bør det være mulig å få langt mer ut av, og en plassering under midten av tabellen når vi er kommet såpass langt inn i sesongen kan ikke Tor Olav Trøim (VIF-topp) og co. leve med, sier Mathisen.

Ekspertkollega Carl-Erik Torp er enig.

– Han har fått mye tid og mange sjanser uten at pila har pekt tydelig i positiv retning. Det har vært veldig variable prestasjoner, kanskje med unntak av førstesesongen, og ingen tegn på at dette kom til å bli ordentlig bra. Noen gode enkeltkamper gjør ikke Vålerenga til det topplaget de ønsker å være.

TUNG SESONG: Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga har slitt tungt i Eliteserien denne sesongen. Foto: Lise Åserud / NTB

I en pressemelding takker Fagermo for at han fikk jobbe i Vålerenga.

– Det var en drømmejobb for meg. Jeg er glad for at vi vant bronse, solgte spillere for over 100 mill. og utviklet treningsfasilitetene vesentlig. sier Fagermo og legger til:

– Det har vært tøft å snu spillerstallen, med så mange unge spillere, og samtidig oppnå gode resultater på kort sikt. Derfor er potensialet stort i Vålerenga nå, men de kortsiktige resultatene er ikke gode nok.

MØTEVIRKSOMHET: VIF-topp Tor Olav Trøim avbildet i forbindelse med møtene på Valle mandag. Foto: Kristian Arnesen Strømshoved / NRK

– Forbannelse

Mandag har det vært hektisk møtevirksomhet på Valle, der blant annet klubbens «rike onkel», Tor Olav Trøim, har deltatt.

Klokken 18 ble det holdt et medlemsmøte i lokalene på Vålerengas hjemmebane. NRKs reporter på stedet hørte klapping fra de fremmøtte da beskjeden om Fagermos avgang ble gitt av styreleder Tuva Ørbeck Sørheim.

Det var en ordknapp Trøim som hastet ut av arenaen mandag kveld.

– Hva tenker du om avgjørelsen om å la Fagermo gå?, spurte en reporter på stedet.

– Jeg har sagt det er trist. Det har jeg sagt til flere i dag. Det er alltid trist når man ikke lykkes, svarer han.

– Hvordan ser du på veien videre for Vålerenga nå?

– Nå er det opp og frem, er det ikke det?, svarer han kort.

RIK ONKEL: Tor Olav Trøim. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Mathisen påpeker at Fagermo er langt ifra den eneste som har slitt med å få resultater i Oslo-klubben.

– Det hviler en forbannelse over trenerjobben i VIF, og selv om det er en attraktiv jobb i Skandinavia er det også en vrien jobb i en klubb som ikke akkurat er noe mønsterbruk, sier han og legger til:

– Fagermo og Vålerenga trodde jeg skulle bli en god kombinasjon, men etter medaljen de tok har det vært skuffende prestasjoner og resultater.

Fagermo kom til Vålerenga i januar 2020. I sin første sesong ledet han klubben til en tredjeplass i serien. I 2021 ble VIF nummer sju, og i 2022 endte de som nummer seks.

56-åringen har tidligere vært hovedtrener i blant andre Odd, Strømsgodset og Notodden.