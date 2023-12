– Det er en fiaskosesong uten like. Vålerenga har blitt en kjedelig klubb, i hvert fall på banen. De skal være en klubb som underholder, men det gjør de ikke nå.

Det sier tidligere stopperkjempe Erik «Panzer» Hagen til NRK før Vålerenga tar imot Tromsø i siste runde av Eliteserien søndag kveld.

Etter kampen kan Vålerenga enten ha reddet plassen, endt på kvalik, eller rykket direkte ned i 1. divisjon.

«Panzer» Hagen tilbrakte seks år over to perioder i Vålerenga, og opplevde selv nedrykket med klubben i 2000.

– Jeg vet hvor jævlig det er. Det er ti ganger så ille for Vålerenga sammenlignet med mange andre klubber. Folk krever mye, sier Hagen.

Han får støtte av det som var hans lagkamerat og kaptein i 2000, Tom Henning Hovi.

FORRIGE NEDRYKK: Kaptein Tom Henning Hovi trøstes etter VIF-nedrykket i oktober 2000. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det var blytungt da vi røk mot Sogndal på bortemålsregelen. I årene i etterkant gikk det bedre, men det er klart det aldri er noe gøy å rykke ned, sier Hovi, som fikk løfte både kongepokalen med Vålerenga i 2002 og seriegullet i 2005.

Golden: – Tror på gull hvert år

Vålerenga-supporter og komiker Johan Golden var selv på plass da nedrykket ble et faktum for 23 år siden – i det han beskriver som en sen høstkveld i mørke og bitende kulde på Ullevaal stadion.

Søndag er han igjen på plass på tribunen for å bivåne et nedrykksdrama med Vålerenga.

– Jeg er på mange kamper. Jeg tar med meg barna og går opp til Intility Arena, så det ville vært trist å rykke ned. Det er morsommere å være i Eliteserien enn 1. divisjon, rett og slett.

Han er overrasket over at klubben igjen er i fare for å rykke ned fra norsk fotballs gjeveste selskap.

– Jeg tror på gull hvert år. Det er klønete. Likevel ser jeg ingen grunn til det ikke skal gå nå. Vi slo HamKam sist søndag, og i Vålerenga-sammenheng er dét det samme som å slå Real Madrid for øyeblikket. Så alt er mulig.

LETTELSE: Vålerenga fikk med seg tre enormt viktige poeng fra Briskeby stadion forrige søndag. Nå håper Golden at laget går «all inn» mot Tromsø: – Skal vi gå ned, så må vi gå ned med stil. Foto: NTB

Golden vil minne Tromsø på hva konsekvensene av et eventuelt Vålerenga-nedrykk vil være for andre lag i Eliteserien.

– Det er mange lag som synes det er ålreit at Vålerenga kommer på besøk. Det gir mye penger i kassa fra bortefans. De pengene blir borte om vi ikke er der.

Over 50 prosent sjanse for nedrykk

Med én serierunde igjen ligger Vålerenga på direkte nedrykk. Dermed er Vålerenga nødt til å ta poeng i hjemmemøtet mot medaljejagende Tromsø.

Sandefjord på kvalik har like mange poeng som Vålerenga, men to mål bedre målforskjell.

Stabæk og Haugesund møtes i siste runde, og har henholdsvis ett og to poeng mer enn Vålerenga. At et av de lagene må avgi poeng, betyr at Vålerenga er sikret kvalik med seier mot Tromsø.

Likevel mener tallknuserne i Norsk Regnesentral at det er 55,5 prosent sjanse for at Vålerenga må ta turen rett ned i 1. divisjon - uten kvalik:

Sannsynlig utfall av bunnstriden: Ekspander/minimer faktaboks Direkte nedrykk: Haugesund: 3,5 %

Stabæk: 15,8 %

Sandefjord: 25 %

Vålerenga: 55,5 %

Aalesund: 100 % Nedrykkskvalik: Haugesund: 16,3 %

Stabæk: 31 %

Sandefjord: 31,6 %

Vålerenga: 20,9 %

Aalesund: 0,0 % Utregningene er gjort av seniorforsker Torstein Mæland Fjeldstad og forskningssjef Anders Løland i Norsk Regnesentral.

Kan bli reddet av erkerivalen

Tilfeldighetene vil ha det til at Lillestrøm kan være med å avgjøre Vålerengas skjebne.

Lillestrøm møter 14.-plasserte Sandefjord på bortebane. Vinner Lillestrøm den kampen, kan det være redningen for Vålerenga.

Det har derfor blitt spekulert i hvor stor motivasjonen til Lillestrøm egentlig vil være før søndagens kamp.

– De er neppe på hundre prosent, men de kommer nok til å gjøre det de kan som stolte idrettsutøvere, sier Hagen.

– Lillestrøm er ikke rare laget det heller. Jeg har ikke troen på at Lillestrøm skal ta noe poeng der, sier Hovi.

Golden er overbevist om at Vålerenga bare kan glemme å få hjelp av Kanarifuglene.

– Lillestrøm har vært på Martins en hel uke, det er jeg sikker på. De kommer ikke til å score, sier Golden.

Lillestrøm-spiller Thomas Lehne Olsen jakter tre poeng mot Sandefjord. Foto: Geir Olsen / NTB

Lillestrøm-spiss Thomas Lehne Olsen nekter for at det blir tilfelle.

– Vi tenker på at vi skal ut og avslutte sesongen så godt som mulig. Vi vil ta tre poeng mot Sandefjord, og det er det som står i hodet vårt, sier Lehne Olsen til NRK.

Geir Bakke tør ikke håpe på hjelp fra sin tidligere arbeidsgiver, men peker på at Lillestrøm ligger på en 7. plass, uten for mye å spille for.

– Samtidig er det en ærgjerrig gjeng. Jeg kjenner de gutta der og de er ikke noe glad i å tape fotballkamper. Men de må ha en god utgave av seg selv om de skal vinne i Sandefjord, for de har vært gode i høst, sier Bakke.

UNDER PRESS: Vålerenga-trener Geir Bakke. Foto: NTB

Frykter hva nedrykk vil bety for klubben

Eliteseriens nyere historie er full av lag som har rykket ned, men rykket rett opp igjen og hatt suksess.

Brann er det siste eksempelet på nettopp det. De rykket opp før denne sesongen og befinner seg på en 2. plass før siste serierunde.

Golden nekter likevel å høre på de som sier at et nedrykk kan være bra for klubben.

– Det er kun noe folk sier for å skåne seg selv. Det er helt klart bedre å ikke rykke ned.

Også Hovi poengterer at det aldri er bra å rykke ned, men er noe mer nyansert enn sin medsupporter Golden.

– Det er ikke sikkert det er så ille hvis man rykker rett opp. De tjener mindre penger på å gå ned, men Vålerenga har vært nede før og kommet tilbake og snudd det, sier Hovi.

FRA NEDRYKK TIL CUPGULL: To sesonger etter nedrykket i 2000, ble Tom Henning Hovi og Vålerenga cupmester. Ytterligere tre år senere ble det seriegull. Foto: Morten Holm / NTB

Fortsatt troen på Bakke

Spillere som Osame Sahraoui, Seedy Jatta og Odin Thiago Holm har alle blitt solgt fra Vålerenga til større klubber i løpet av det siste året.

Golden og Hovi trekker frem dette som en av årsakene til at klubben nå befinner seg på 15. plass med en runde igjen å spille.

– Det er utfordrende at de unge og gode spillerne blir solgt. Det er vanskelig å få satt laget med så mange utskiftninger. At man forandrer på så mye i en spillerstall har stor påvirkning, sier Hovi.

Dårlige resultater i første halvdel av sesongen førte til et mye omtalt trenerbytte da Dag-Eilev Fagermo måtte takke for seg og daværende Lillestrøm-trener Geir Bakke tok over.

Sjokk-overgangen fra erkerivalen har derimot ikke ført til bedring for Bakke og Vålerenga.

UHYGGELIG GJENSYN: Geir Bakke fikk ingen hjertelig velkomst da han vendte tilbake til Åråsen for å møte Lillestrøm i høst. Foto: NTB

– Er vi sikre på at det ikke er Lillestrøm som har ansatt han? Er vi helt sikre på det?, sier Golden spøkefullt om Vålerengas resultater etter Bakkes inntreden, før han understreker at han fortsatt har troen på treneren.

Det samme har Hagen, som hadde Bakke som assistenttrener i sin første periode i Vålerenga på starten av 2000-tallet.

Han var positiv til trenerskifte i sommer og tror Bakke har det som skal til for å holde laget oppe.

– Jeg vil først og fremst dra frem hans egenskaper som menneske. De er veldig bra og det er det gutta trenger nå. Han er et godt menneske som kan støtte, motivere og samle garderoben, sier Hagen.