Vålerenga låner ut Herlovsen – reagerer på «feilaktige og grove påstander»

I en pressemelding på klubbens nettside kommer Vålerenga med sin versjon av saken.

– Vi har med tristhet registrert at vi har blitt beskyldt for å presse Herlovsen til å legge opp, nekte henne landslagsspill og spille med skader. Dette er kun tre eksempler på feilaktige og grove påstander, skriver Vålerenga.

Signerte fredag

Herlovsen signerte avtalen i går, men likevel ble det ikke noe av overgangen. Det gjorde at Kolbotn og Vålerengas forhandlinger har pågått lørdag. Nå er de enige, og Herlovsen får forlate klubben. Hun lånes ut fra VIF til Kolbotn ut 2019.

Like før jul meldte NRK at Herlovsen følte seg tvunget til å legge opp. Hun følte seg uthengt av trener Monica Knudsen og mente hun ble anklaget for å sabotere treninger. Vålerenga nektet samtidig å slippe Herlovsen, som følte at hun ikke hadde noe annet valg enn å legge opp.

KLAR FOR Norge: Utlånsavtalen gjør at Herlovsen kan spille VM for Norge i sommer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Snakket med elleve klubber

Vålerenga sier at de har vært i dialog med totalt elleve klubber om Herlovsen. Med Kolbotn IL ble de til slutt enige.

– Vi har vært i dialog med elleve klubber om salg eller utlån. sier daglig leder i Vålerenga Fotball, Morten Grødahl til NRK.

– I går rådde det rene kaos, da spilleren signerte med én klubb uten at klubben som eier henne hadde signert. I dag har alt gått rett fram og vært veldig ryddig. Partene har ikke møtt hverandre ansikt til ansikt i dag. Vi har kommunisert skriftlig via Joachim Walltin i NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisajson), og har kommet fram til en avtale alle tre kunne underskrive. Vi har hatt en meget ryddig og fin dialog kun med Kolbotn IL, sier Grødahl.

– Hvordan blir det å møte Isabell Herlovsen på banen?

– Det blir interessant. Men vi skal jo ikke møte Herlovsen. Vi skal møte Kolbotn, sier Grødahl.

Viktig at avtaler holdes

LANDSLAGSSJEF: Martin Sjögren setter pris på at Herlovsen er tilbake. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han understreker at klubben har stått opp for viktige prinsipper innenfor profesjonell fotball i denne saken. Dette handler om respekt for kontraktsreglene som gjelder, for både klubb og spiller. Avtaler er til for å holdes.

Herlovsen har vært sykemeldt, og fikk ikke dra på landslagssamlingen til La Manga denne uken. Hvis hun hadde lagt opp, kunne hun heller ikke spilt VM for Norge til sommeren.

Det er gode nyheter for landslagssjef Martin Sjögren.

– Jeg er svært «fornøyd» med at konflikten er løst, sier han til NRK. Han tror Herlovsen har fått trent godt i den perioden konflikten har vart og ønsker henne velkommen tilbake på landslaget.