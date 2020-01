V-cup-renn avlyst av coronafrykt – flere arrangement i fare

Flyttingen av verdenscuprennet ble bekreftet av Det internasjonale Skiforbundet (FIS) onsdag. Det er ennå ikke bestemt hvor de skal kjøres i stedet, men mye tyder på at det blir Saalbach i Østerrike.

– De stod jo klare til verdenscupremene, Alle stod stod klare i startgropene og ventet bare på at lagene skulle komme. Slik sett var det jo et slag i ansiktet og tungt for alle involverte, sier Atle Skårdal til NRK.

– Man prøver å finne noen som kan ta arrangementet på kort tid. Da må det bli noen som har erfaring og som kan sette i gang et så stort maskineri i løpet av to uker. Det kan Saalbach, sier Skårdal.

Ingen problemer for de norske

FLYTTING: - På så kort varsel må man finne noen med erfaring som kan overta, sier Atle Skårdal i FIS Foto: NRK

Han er leder for alpint for kvinner i FIS, og har ikke noe direkte med dette arrangementet å gjøre.

Men han er orientert om utviklinga i Kina i lys av virus-problematikken.

– I tillegg har det østerrikske forbundet økonomiske muskler. Det er jo en finansiell side ved dette også, sier Skårdal.

Sportssjef for alpint i Norges Skforbund, Claus Ryste, sier at avlysningen ikke skaper store problemer.

– I denne bransjen er vi vant til endringer på kort varsel. Visumene til Kina hadde vi klare før jul. Så for oss skaper det ikke nevneverdige praktiske problemer vi ikke har håndtert før, sier han til NRK.

Som FIS-leder for kvinnenes alpint er Skårdal involvert i forberedelsen til OL i Beijing om to år. Der blir det også stopp i arbeidet framover.

Der skal det være verdenscup i OL-traseen neste vinter.

– Vi jobber med renn i månedsskiftet februar/mars neste år, og det kan vel hende at det også bør planlegges et nytt renn også for menn, sier Skårdal.

Dit er det ennå lenge, og Skårdal er optimist.

– Det er vel allerede nå tegn som tyder på at forskerne finner ut av viruset, og at det kanskje ikke er så farlig som det så ut til i starten, sier han. – Vi hpåer at det går bra og roer seg i nær framtid.

All idrett i Kina trolig avlyst i februar og mars

Stadig flere idrettsmesterskap blir truet som følge av coronaviruset. Kina har bedt landets idrettsorganisasjoner vurdere å avlyse all idrett i landet fram til 1. april. Alle større arrangementer i februar er allerede avlyst, og alt som står på prgrammet i mars, er også i fare.

– Selv om risikonivået i Yanqing er lavt, må helse og sikkerhet for utøverne være førsteprioritet, sier FIS-president Gian Franco Kasper.

Rennene skulle gått i det som skal bli OL-traseen i 2022. Det er 1200 kilometer unna Wuhan der smitten antas å komme fra, men urovekkende likevel.

Landslagslegen for de svenske alpinistene, Jakob Swanberg, gikk i går ut og frarådde løperne å reise til Kina.

Hittil har FIS ansett løpene som relativt trygge. De er 50 kilometer utenfor Beijing, og FIS'generalsekretær Aarah Lewis karakteriserte dem i helga som «lavrisiko». Men det var for to dager siden.

Det fryktede viruset har allerede gitt store idrettslige konsekvenser. Kinas regjering har bedt idrettsorganisasjonene vurdere å avlyse alle arrangement fram til 1. april.

X-games i Kina utsatt på ubestemt tid. Det skulle vært arrangert siste helga i februar. Fire norske utøvere skulle vært med der.

– Tar ingen sjanser

AVVENTER: Kommunikasjonssjef for Norsk Friidrett, Knut Skeie Solberg avventer situasjonen som følge av den stadig økende spredningen av coronaviruset. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ifølge planen skal det arrangeres innendørs-VM i friidrett i Nanjing 13.–15. mars. Byen ligger kun få timer fra Wuhan, hvor viruset først ble oppdaget. Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund, Knut Skeie Solberg, forteller til NRK at de enda ikke er sikre på om mesterskapet blir arrangert.

– Vi venter på en avgjørelse fra Det internasjonale friidrettsforbundet, som igjen venter på en dom fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Avgjørelsen bør komme kjapt, for det er kun en drøy måned til planlagt start.

– Vi kommer uansett ikke til å ta noen sjanser når det gjelder våre utøvere, det er ingenting som trumfer helsen deres, fastslår Solberg.

Tre norske utøvere skal etter planen delta i VM.

NRK har ingen planer om å sende medarbeidere til Kina nå.

– Slik situasjonen ser ut nå, sender vi ingen, sier sportsredaktør Egil Sundvor.

Fotballsesongen utsatt på ubestemt tid

KAN BLI AVLYST: Innendørs-VM i friidrett, der blant andre Hedda Hynne er påmeldt, er ett av arrangementene som står i fare Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

OL-kvalifisering i fotball, basket og boksing er allerede flyttet til andre land, det samme er den asiatisk-oseaniske gruppa i Fed Cup i tennis.

Hongkong maraton, som var planlagt til 9. februar, er avlyst. Det er også det asiatiske innendørsmesterskapet i friidrett.

Den kinesiske fotballsesongen er også utsatt på ubestemt tid. Den skulle begynt med supercupen 5. februar. Sesongen i Superligaen skulle etter planen begynt 22. februar.

Shanghais mesterligakamp mot thailandske Bururam United tirsdag gikk for stengte tribuner på grunn av viruset. Det var den første fotballkampen i landet siden corona-utbruddet. Avgjørelsen om å spille kampen er heftig kritisert av fansen, som heller ville hatt den på nøytral bane i utlandet.

Flere arrangementer er i stadig økende fare for avlysing eller utsettelse. Det mest prestisjefylte er nok formel 1-løpet i Shanghai 1. mai.

Det er ikke første gang et coronavirus skaper trøbbel for idrettsarrangement i Kina. SARS-viruset – også det et coronavirus – førte til at VM i fotball for kvinner i 2003 ble flyttet fra Kina til USA.