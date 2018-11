Uventet vending i Wada-bråket: Prestisjeseier for Helleland

Visepresident i verdens antidopingorganisasjon (Wada), Linda Hofstad Helleland, har de siste månedene kjempet en kamp mot egen organisasjon.

Først ønsket hun en ekstern gjennomgang av hva organisasjonen hadde lært av Russland-skandalen. Deretter ønsket hun at Russland ikke skulle gjeninnsettes i Wada. I begge sakene har hun blitt brutalt nedstemt.

Torsdag fikk hun sin hittil største seier.

– Utøverne har vært tydelige på at de vil ha mer innflytelse. Det ønsker Wada å gi dem. Wada ønsker å bli mer uavhengige. Vi går gjennom en stor reform. Vi gjør oss klare til å bekjempe doping i idretten med alle krefter, oppsummerer Helleland.

Motarbeidet av IOC-medlemmer

Vi må spole et snaut halvår tilbake.

17. mai, 2018: Linda Hofstad Helleland går opp på talerstolen på Marriott Château Champlain i Montreal. Visepresidenten ønsket en ekstern gjennomgang av hva man hadde lært av Russland-skandalen som oppstod i 2015. Hva hadde organisasjonen lært? Har man systemer og uavhengighet som sikrer at de rette avgjørelsene blir tatt?

Hun ble motarbeidet og nedstemt av IOC. Derfor utsatte hun forslaget til september.

Men på september-møtet var det en annen stor sak som stjal overskriftene. Skulle Russland gjeninnsettes i Wada, til tross for at alle kravene til russerne ikke var oppfylt?

Helleland talte forslaget imot, men nok en gang ble det et stort prestisjetap for den norske barne- og likestillingsministeren.

Siden den gang har konflikten rast i offentligheten. Helleland er blitt kritisert, bedt om å gå av og motarbeidet av enkelte i IOC. Det siste bekrefter Gerhard Heiberg til NRK:

– Jeg har fått med meg det. Jeg har fått det inn med teskje fra noen av dem, sier Heiberg.

– Det er selvsagt hyggelig om det blir en norsk president i Wada, sier æresmedlem i IOC, Gerhard Heiberg- Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Sist Helleland selv snakket til med norske medier, omtalte hun hennes motstandere slik:

– Det er veldig mange som bruker klassiske hersketeknikker, som dette er et eksempel på. Når man ikke har gode argumenter, så er det svertekampanjer og uredelig spill man møter kritikk med, sa hun til Aftenposten i slutten av oktober.

Tre viktige punkter

Torsdag møttes styret i verdens antidopingbyrå (Wada) for å diskutere organisasjonens fremtid etter måneder med bråk, konflikter og maktkamp. Der ble man enige om flere ting:

Utøverne skal få mer makt. På sikt skal de inn i styret og få større innflytelse. Man skal ha en gjennomgang av hvordan Russland-krisen er håndtert. Hva har man lært og hvordan står man rustet til fremtiden? Myndighetene skal selv bestemme hvilke krav som stilles til neste Wada-president. IOCs innvirkning blir dermed redusert.

– Wada er en organisasjon som skal være der for utøverne. Derfor er jeg veldig glad for at utøverne klart og tydelig sier fra hva de forventer av oss. Jeg føler også at Wada er klare for å gi utøverne en større plass i arbeidet, sier Helleland.

En av utøverne som har kritisert Wada og president Craig Reedie, er den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson. Han er fortsatt ikke overbevist:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Selv om Helleland ikke bekrefter at gjennomgangen av Russland skal være ekstern, slik hun opprinnelig ønsker, er hun glad for at man nå skal se nærmere på hva som har skjedd.

– Det er ingen tvil om at det er utfordringer, men nå har vi hatt flere dager med stor optimisme. Vi er enige om at vi har vært gjennom noen virkelige stormkast. Vi ser fremover og ønsker å bygge en sterk organisasjon, både fra myndighetenes side og IOC.

– Glad for et godt samarbeid med IOC

Myndighetene og IOC bytter på hvem som skal sitte med presidentvervet i Wada. Til neste valg er det myndighetenes tur. I mai skal de legge frem sitt forslag til hvem som skal bli den nye Wada-presidenten.

I møtene i Baku de siste dagene har også et forslag om at den neste Wada-presidenten må være minst 45 år, blitt diskutert. Helleland er 41 år, og forslaget ble av noen regnet som en måte å blokkere henne ut fra å bli president. Dette forslaget ble avslått.

Dermed er Helleland fortsatt en presidentkandidat.

– IOC var veldig tydelige på at det er myndighetene som skal ha presidenten i neste runde. De er også klare på at myndighetene utarbeider kravene. Jeg er glad for at det er et godt samarbeid mellom IOC og myndighetene for at vi skal være sterkest mulig i kampen for en ren idrett, sier Helleland.