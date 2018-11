Utøvere ut mot Wada – krever vraking av regelendring

– Det virker som hun har ristet opp gubbestyret i Wada, og nå gjør man alt man kan for å hindre at hun får en maktposisjon, sier skiskytter Sebastian Samuelsson til NRK.

I helga kunngjorde de afrikanske medlemslandene i Wada, verdens antidopingbyrå, et vedtak der de vil at alle presidentkandidater skal være minst 45 år.

Forslaget innholder også en formulering som kan tolkes dithen at man ikke kan kombinere presidentskapet med en høyere stilling i regjering eller statsadministrasjon

Helleland vil være 42 år ved presidentvalget i november neste år, og sitter nå som barne- og likestillingsminister. Det forslaget har fått utøverne til å reagere. Nå har flere signert et åpent brev til verdens antidopingbyrå.

– Det er 2018, og i et moderne demokrati kan vi ikke ha slike autokratiske regler, står det i brevet, som er signert av Sebastian Samuelsson (skiskytter), Callum Skinner (syklist) og Ali Jawad (paralympisk vektløfter).

– Er det bare en tilfeldighet at, kun uker før den utøver-positive Helleland skal begynne hennes kampanje for å bli president, så vil Wada presse gjennom regler som vil sette en stopper for hennes kampanje? Vi tror ikke det, konkluderer de.

– En situasjon som de aldri kan hente seg inn fra

Etter Russlands utestengelse grunnet systematisk doping, krevde Wada at landet vedkjente seg statlig doping og å få fult innsyn i datafiler og prøver ved laboratoriet i Moskva, før landet kunne tas inn i varmen igjen.

STØTTER HELLELAND: Sebastian Samuelsson er en av tre som har signert brevet Foto: Andreas Hillergren/TT / NTB scanpix

Men Wada-styret vedtok nylig, med 9 mot 2 stemmer, å ta Russland inn igjen, selv om vilkårene ikke var oppfylt. Helleland var en av de to som stemte mot. Det ble ikke tatt godt imot av ledelsen i Wada. Mange mener nå at forslaget om regelendring er rettet direkte mot Helleland.

– Hvis de vedtar denne reglen, så tror jeg de har satt seg i en situasjon som de aldri kan hente seg inn fra. Da er man så langt nede i troverdighet, og alle disse tingene, at jeg vet ikke hvordan Wada kan fortsette å fungere, sier Samuelsson til NRK.

Møttes i Det hvite hus

Nylig deltok Helleland på et møte i Det hvite hus i Washington. Der var også flere aktive utøvere, som reagerte sterkt på Wadas Russland-vedtak, sammen med 17 nasjonale antidoping-organisasjoner.

De fleste der, inkludert Antidoping Norge, var sterkt kritiske til Wada. I forkant av møtet forsøkte Wada-president Craig Reedie å stoppe Helleland fra å delta, ifølge VG.

– At de skal ha forsøkt å stoppe henne fra å dra dit viser hvor store problemer Wada har, og hvordan lederskapet ikke fungerer, mener Samuelsson.

I brevet ber utøverne Wada om å lytte til kritikken.

– Vi vil at Wada skal lytte til de stadig flere internasjonale stemmene som vil ha en sterk retningsendring. De reglene som er foreslått, gjør kandidatur til reform-kandidater som Linda nesten umulige.