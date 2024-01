30-åringen kom til Oberhof som verdenscupleder, men det er ikke alt som har gått på skinner så langt denne sesongen. Nå har han også gjort en utstyrsendring.

– Man prøver å maksimalisere og man kommer aldri til å gå på kompromiss med noe, så hvis du ikke tror det er optimalt eller fungerer, så endrer man, sier Johannes Thingnes Bø.

For på treningene i dagene før sprintrennet kunne man observere at Thingnes Bø testet nye staver og stropper. Og etter å ha gått med merket Swix siden starten av karrieren, dukket han plutselig opp med et annen merke på konkurransen.

TESTING: Verdenscuplederen testet det nye grepet under trening før sprintrennet. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Jeg har slitt med gnagsår inne i stavfestet. Jeg har prøvd forskjellige stropper uten å finne noe som ikke gir gnagsår, og gnagsåret ble bare verre og verre og bygget seg opp. Så derfor måtte jeg bytte, forklarer han til NRK, og poengterer at kontrakten han hadde med den norske produsenten gikk ut til jul.

Ville stoppe i tide

Stryningen viser frem hendene, der det er tydelige sår og trevler mellom begge tomler og pekefingre.

– Det har plaget meg litt, i og med at vi tar av og på staver såpass mange ganger i løpet av hver eneste dag hele året egentlig, så jeg måtte plassere hånda på en viss måte for ikke å få gnagsår og man vil helst ikke fokusere på det. Dette var en nødvendighet, fastslår han.

VONDT: Johannes Thingnes Bøs gnagsår er i ferd med å gro, men de er fortsatt synlige. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Sårene har ført til at Thingnes Bø føler han ikke har kunnet gi 100 prosent i stavtakene, og selv om han også gikk med de samme stavene i rekordsesongen i fjor, har problemet eskalert denne sesongen.

Heldigvis for skiskytteren utviklet det seg ikke til å bli betennelse eller infeksjon.

– Det var derfor jeg prøvde å stoppe i tide, for å unngå at det gikk så langt. Nå er det veldig bra, og jeg får ikke gnagsår eller den følelsen av de nye, sier han.

– Helt håpløst

NRKs ekspert Ola Lunde var blant dem som stusset over endringen midt i sesongen, men er klar på at det var et smart valg.

– Det er jo helt håpløst å gå med en stropp man får gnagsår av, for det vil jo irritere deg i hvert tak når man kjenner den smerten. Skal du være best i verden kan du ikke ha vondt, sier Lunde.

– Å bruke energi på smerte kan helt klart gå ut over prestasjonen, utstyret må være på topp, legger han til.

TIL TOPPS: Johannes Thingnes Bø tok over ledelsen i verdenscupen under rennene i Sveits, men det var ikke helt smertefritt. Foto: AP

Swix understreker at de er stolte over det 12 år lange samarbeidet de har hatt med Thingnes Bø.

– Vi vet at utstyret vårt holder verdensklasse, noe Johannes viste i da han forrige sesong nærmest gjorde rent bord med de samme stavene og stroppene. Dessverre har han gjennom denne sesongen utviklet et ubehag i hånden mens han går på ski, og selv om vi strekker oss langt for å tilpasse individuelle behov på utstyret, så kunne vi ikke garantere en ny stropp inneværende sesong, sier managing director, Gitte Thune til NRK.

Verdenscupen i skiskyting fortsetter i Ruhpolding denne uka. Da håper Thingnes Bø å være nærmere toppformen.

– Det føltes bedre i dag i hvert fall, forteller han etter stafetten, som Norge vant suverent.

– Han er langt unna formen han var i VM i Oberhof, det er jo ikke sikkert han finner den heller, men nå har han i hvert fall utstyr som ikke plager ham, sier Ola Lunde.

Verdenscupen i skiskyting kan du se på NRK1. Allerede onsdag går kvinnene stafett klokken 14.20.