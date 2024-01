Allerede på første veksling ble det kluss. Sturla Holm Lægreid var veldig sent ute til start, men kom seg akkurat inn i vekslingsfeltet i tide.

26-åringen så likevel upåvirket ut da han gikk sin etappe, og kom først inn til veksling med en ledelse på 42,6 sekunder.

Da gikk det virkelig galt.

Tarjei Bø måtte løpe til startstreken for å rekke vekslingen mellom han og Lægreid. Det så nemlig ut som Bø hadde glemt å ta på skiene sine i tide til veksling.

– Jeg så ikke Sturla i tåken, det var kanskje det. Jeg så han ikke på storskjermen, og det er der jeg pleier å se. Det var flaut, rett og slett, sier Bø til TV 2.

Også Lægreid ble forbauset over at Bø ikke sto klar i vekslingsområdet.

– Det var sjokk. Det var rart at det ikke var noen der. Jeg begynte å tenke om jeg hadde gått feil og inn mot mål, eller om jeg skulle gå en runde til, sier Lægreid til NRK.

Under intervjuet hadde Bø ryddet opp etter seg, og snudde hele etappen med sin ståendeserie.

KUNNE GÅTT GALT: Det var så vidt at Tarjei Bø (t.v) rakk vekslingen med Sturla Holm Lægreid. Foto: AFP

Tåken skapte problemer

– Vi har tidligere snakket om utøvere som ikke har vært klar til veksling og det synes Tarjei er morsomt. Nå er han en av de selv. Han skal virkelig få kjørt seg de neste ukene, sier han.

– Du var ikke så tidlig ute selv?

– Jeg var stresset, og jeg tror det gikk akkurat. Jeg ville ikke stå der å fryse, så jeg tror jeg ventet ti sekunder ekstra. Jeg traff ganske bra på timingen, avslutter han.

Det var tåken som gjorde det vanskelig for de to nordmennene å være på plass til start. Oberhof er nemlig kjent for tåke og lite snø.

– Vi driver med underholdningsbransjen, så vi får lage den spenningen vi kan for å ikke vinne. Jeg får skylde på tåka. Jeg så ikke Sturla før han plutselig var der. Plutselig kom han ut av tåkehavet. Vi får le av det når det gikk bra, sier Bø til NRK.

– Sturla sier at du pleier å le av de som ikke er klar til veksling?

– Jeg legger meg i gapestokken i kveld. Det er bare å ta frem øksen, sier Bø som tar selvkritikk for vekslingen.

Maktdemonstrasjon

Det var Jaktstart-vinner Endre Strømsheim som gikk første etappe for Norge. På liggende skyting ble det to bom for Strømsheim, under det TV2s skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen beskrev som «svært krevende forhold».

26-åringen tok likevel godt innpå i sporet, og vekslet bare 4,7 sekunder bak franske Fabien Claude, som var først inn til veksling.

JUBEL: De norske herrene kunne juble høyest i Oberhof. Foto: AFP

Etter to svært gode etapper av både Lægreid og Bø – til tross for kluss i vekslingene – kunne Johannes Thingnes Bø elegant spasere Norge inn til seier. Norges ankermann skjøt selv ti blanke treff på sin etappe.