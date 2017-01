FERDIG: Her står Finn-Hågen Krogh i målområdet etter å ha stått av touren. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det er kjedelig å stå av. Det er det siste man har lyst til. Jeg kjente på dag to at det ikke var helt som det skulle. Det var nok litt at sprinten var i kroppen, og noe allergi har satt meg litt ut av spill. Når det ikke fungerer 100 prosent, er det sjanseløst, sier Krogh til NRK.

Finnmarkingen skuffet med en 34.-plass på søndagens 10 kilometer klassisk, og sammenlagthåpet var allerede tynnslitt før den tredje etappen.

Og her skulle vondt bli langt verre.

Krogh gikk plutselig på tomgir i løypene, og finnmarkingen måtte til slutt ta seg en hvilepause på stavene mens sekundene tikket fra ham.

– Han hadde ikke mer å gi. Han har ikke gitt seg ennå, men det var det han signaliserte, sa landslagssjef Vidar Løfshus da løpet fortsatt pågikk.

Finn-Hågen Krogh bryter Tour de Ski Du trenger javascript for å se video.

Noen få minutter senere hadde Krogh fått nok.

Dermed er årets tour over for finnmarkingen.

– Nå er det bare å dra hjem og se de siste rennene på TV, sier Krogh.

NRK oppdaterer saken.