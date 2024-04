– Hva er dette for noe?! Hvor høyt er det her?, ropte NRK-kommentator Christina Vukicevic Demidov.

Den svenske stjernen tok verdensrekordhøyden på 6,24 meter på første forsøk etter å ha løftet lista fra seks meter i foregående hopp.

Demidov trodde ikke sine egne øyne.

– Beklager hvis jeg skrek. Vi ble bare så sjokkerte her, la hun til kort tid etterpå.

FIKK SEG EN STØKK: Christina Vukicevic Demidov måpte da hun så verdensrekorden. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

– Jeg kan ikke klage

Verdensrekorden kom allerede i sesongåpningen av Diamond League i kinesiske Xiamen.

Hovedpersonen selv smilte bredt da han møtte SVT etter rekorden. Han forklarer at han fikk «blackout» etter rekorden var et faktum.

– Jeg kan egentlig ikke forklare følelsene etterpå. Det er som å miste forstanden – man blir helt hysterisk. Det er alltid overveldende, sier han og utdyper videre:

– Det føles liksom ikke som det skjer på ekte. Når jeg går over lista, havner jeg i en euforisk tilstand. Det er vilt.

24-åringen forteller at han kjente på en god følelse da han våknet før stevnet.

– Da jeg kom hit, visste jeg at jeg var i god form. Jeg prøvde å sove så mye som mulig for å komme over jetlag. Da været bra og alt, var det akkurat det jeg trengte for å passere 6.24, sier Duplantis.

FEIRET SOM EN «GAL»: Armand Duplantis tok helt av etter verdensrekorden var et faktum. Foto: Tingshu Wang / Reuters

Hans åttende rekord

Det er åttende gang (!) at Duplantis setter verdensrekord i stav. Alt tyder på at det kommer nye rekordhopp denne sesongen.

Målinger viste at lørdagens hopp ville vært nok til å svinge seg over 6,29.

– Han er så spinnvill, sa NRK-kommentator Jann Post etter hoppet.

Den neste drømmegrensen for svensken blir 6,30.

Duplantis gikk naturligvis til topps i stevnet som er det første i Diamond League-sesongen.

BEVISET: Armand Duplantis poserer med resultattavlen og det synlige beviset på verdensrekorden. Foto: Tingshu Wang / Reuters

Guttormsen skadet

Norske Sondre Guttormsen, som er eneste nordmann som har svingt seg over seks meter i historien, skulle ha deltatt i Xiamen.

Han måtte trekke seg som følge av skade.

Duplantis satte verdensrekord i det som bare var hans fjerde hopp i lørdagens konkurranse. Han begynte med å ta både 5,62 og 5,82 i første forsøk. Deretter gjorde han det også enkelt på seks meter.

Så var det duket for verdensrekord. Duplantis jublet naturlig nok vilt etter det formidable stavhoppet.