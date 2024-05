Utrolig Ruud-bragd: Finaleseier tre timer etter forrige kamp

Først startet han lørdagen med å spille i en time og 50 minutter i en tøff semifinale. Bare to timer og 40 minutter senere spilte Casper Ruud finale i ATP 250-turneringen i Genéve.

Og der briljerte han.

– Leverer helt fantastisk verdensklassenivå, utbrøt TV2s kommentator Sverre Krogh Sundbø i andre sett da Ruud hadde grepet om finalen mot tsjekkiske Tomas Machac

I finalen var han best, selv om han i motsetning til sin motstander, allerede hadde spilt en kamp tidligere på dagen.

Og til slutt vant Ruud finalen 7-5, 6–3.

Da hadde han vært på banen i Genéve i nesten tre timer og 50 minutter fordelt på to kamper.

– Jeg føler meg bra. Det er var en tøff uke, sier Ruud til arrangøren rett etter at finaleseieren var et faktum.

Andre tok større ord i bruk.

– Perfekt generalprøve før Roland Garros, sier kommentator Christer Francke etter at Ruuds sikret sin tolvte tittel som profesjonell tennisspiller.

Ser fordel med tøff oppkjøring

Da semifinalen ble utsatt fredag kveld, på grunn av et uvær i Sveits, førte det til at Ruud ble nødt til å spille både semifinale og finale i Genéve på samme dag.

Og søndag starter French Open, også kjent som Roland Garros. Der har Ruud spilt finale to år på rad. Foreløpig er det ikke offentliggjort hvilken dag Ruud skal i ilden for første gang i Grand Slam-turneringen.

Ruud leverte glitrende tennis under finalen i Genéve. Foto: Martial Trezzini / AP

Kommentator Christer Francke påpekte at det kanskje er i overkant med så tett kampprogram rett før French Open drar i gang søndag.

– Men han er en ung kar som tåler litt matcher. Jeg tror det er like greit å spille noen kamper som å trene, sier Francke.

Frykten var at 1. rundekampen måtte spilles allerede søndag. Men kampoppsettet så langt, på hjemmesiden til arrangøren, tyder på at Ruud starter turneringen mandag eller tirsdag.

Samtidig ble det påpekt at det også kan være en fordel for Ruud å spille tøffe matcher, kjenne på presset og vinne en turnering.

– Det er gjerne de som har passert 35 år som ikke er så glad i å gå til finale i hver turneringen. Det har vær eksempler på at Ruud spilt mye før og spilt bra i Roland Garros,. Så han tåler dette, sier Francke.

Ruud påpeker at sesongen fortsetter å gå bra, men at turneringen var krevende.

-Det var tøft å finne rytmen. Været har vært ustabilt, men det var bedre i dag. Jeg er veldig glad for å vinne i Genéve igjen, sier Ruud.

Francke mente at Ruud var så god at han ikke trengte å overprestere i turneringen for å hente hjem troféet i Genève.

For øvrig røk Novak Djokovic ut i semifinalen fredag, slik at man ikke fikk et nytt møte mellom serberen og nordmannen, som også var finaleoppgjøret i French Open i fjor.

Tøff start på dagen

Tidligere på dagen vant Ruud semifinalen mot italienske Flavio Cobolli. Der vekslet han på å spille svakt og kanonbra. Til slutt vant han siste avgjørende sett i tiebreak.

– Det var veldig vanskelig. Jeg var et poeng fra å tape, sa Ruud til arrangøren rett etter semifinalen.

Han mente imidlertid seieren var bra for selvtilliten og så frem mot finalen om noen timer.

– Jeg skal bare ta en dusj, slappe av og ta en lunsj, så skal jeg varme opp til kampen. sa Ruud.

Etter pausen var han igjen på topp.