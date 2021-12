Utfortrening avlyst

Kvinnenes utfortrening i Lake Louise er avlyst på grunn av varmt vær og pågående arbeid i løypa. Det er andre dagen på rad at treningen avlyses. Ettersom det jobbes i løypa for øyeblikket finnes det ingen plan b for treningen.



Dermed ble tirsdagens utfortrening den eneste før utforrennene fredag og lørdag. Søndag er det super-G. Ragnhild Mowinckel er eneste norske som deltar i Lake Louise. Hun ble nummer 35 på tirsdagens trening.