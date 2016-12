Utestengte Legkov og Belov vil kjempe for Tour de Ski-start

Aleksandr Legkov og Jevgenij Belov har sammen med fire andre russiske langrennsløpere blitt midlertidig utestengt av Det internasjonale skiforbundet (Fis).

De russiske langrennstjernene ser dermed også ut til å miste Tour de Ski, men Legkov og Belov vil ikke gi seg uten kamp.

Nå har duoen engasjert den tyske advokaten Christof Wieschemann og vil kjempe for å oppheve utestengelsen før etapperennet begynner.

Tok blodprøver av Legkov og Belov

I en pressemelding fra advokaten til duoen understrekes det at det ikke foreligger bevis som tyder på at de to utøverne har fått i seg ulovlige stoffer og at de ikke har avlagt positive dopingprøver.

– Vi vektlegger spesielt, med den kunnskapen som foreligger nå, at etterforskningen mot Aleksandr Legkov og Jevgenij Belov kun er satt i gang på grunn av påståtte riper i prøveglassene, skriver de i pressemeldingen.

Der forklares det hvorfor de to mener de er uskyldige i saken.

– Det ble tatt blodprøver av begge utøverne i Sotsji som viste seg å være negative. Dette er en indikasjon på at begge utøverne ikke var dopet under OL., skriver advokaten i pressemeldingen.

– Ikke overbevisende konklusjon

Utestengelsen kommer som en følge av at de etterforskes av Den internasjonale olympiske komité (IOC), etter at McLaren-rapporten påviste manipulering av urinprøver hos russiske utøvere i forbindelse med OL i Sotsji i 2014.

– Påstandene om at prøveglassene kan ha vært åpnet gir ikke en overbevisende konklusjon på at prøvene kan ha vært positive, skriver advokaten i pressemeldingen.

Advokaten trekker frem at begge utøverne har vist gode resultater over lang tid, og at de begge selv er forkjempere for ren idrett.

De vil derfor forsøke å få utestengelsen opphevet i tide før Tour de Ski, så begge utøverne kan vær med.

Det har ikke lykkes NRK i å komme i kontakt med advokat Christof Wieschemann onsdag.