Ustoppelige Chelsea fosser videre

Det handlet mye om Pep Guardiola vs. José Mourinho i engelsk fotball i sommer og duellen mellom de to personlighetene i Manchester City og Manchester United.

Men inn dørene på Stamford Bridge kom en meritert italiener. Antonio Conte skulle få skikk på Chelsea etter en miserabel sesong og en 10. plass i ligaen.

Contes enorme snuoperasjon

På den tradisjonsrike fotballrunden Boxing Day befestet Conte den enorme snuoperasjonen klubben har gjort.

HYLLER CONTE: Pedro mener Antonio Conte er mannen bak Chelseas enorme snuoperasjon. Her jubler Pedro for den første målet mot Bournemouth. Foto: Frank Augstein / AP Photo

På Stamford Bridge fikk Bournemouth det tøft, og etter to scoringer fra Pedro og én scoring fra Eden Hazard vant Chelsea 3–0.

Det betyr at de mørkeblå leder den engelske eliteserien med 46 poeng, ni poeng ned til Liverpool. Contes spillere har tolv strake seiere i ligaen. En imponerende rekke.

I fjor på samme tid var klubben omtrent i full oppløsning etter Jose Mourinhos exit og lå på en 15. plass, 19 poeng unna ligatoppen.

– Ga oss tillit

Skal en tro Pedro er Conte hovedmannen bak Chelsea imponerende rekke med seiere. Italieneren har gitt spillerne troen på seriegull.

– Han har vært veldig, veldig god. Han trodde på oss og ga oss tillit. Så startet vi å vinne kamper. For å si det enkelt: Han snudde ting, fortalte Chelsea-spilleren til The Telegraph før kampen mot Bournemouth.

– I min karriere har jeg jobbet med gode managere som Pep Guardiola og Vicente del Bosque. Men en ting som har overrasket meg om Conte er hvordan han har klart å snu dette laget så fort, fortsatte Pedro.

FELLES: Her felles Eden Hazard før samme mann setter inn Chelseas andre scoring mot Bournemouth. Foto: Ben STANSALL / AFP PHOTO

Pedro varmet hjemmepublikummet

Etter en litt tam innledning på kampen fikk hjemmepublikummet noe å glede seg over etter 24. minutters spill. Chelsea tråklet seg gjennom Bournemouths forsvarsmur. Eden Hazard fant Cesc Fàbregas som tredde ballen gjennom til Pedro.

Fra sekstenmeteren plasserte angriperen ballen i krysset. En skikkelig nydelig scoring av Chelsea-spilleren.

Fàbregas fikk en fin mulighet til å øke ledelsen i det 36. minutt på frispark. Fra 23 meters hold skrudde han ballen like over mål. Det stod 1–0 til pause for hjemmelaget.

Chelsea fikk en god start etter pause. Hazard fosset fremover inn i bortelagets sekstenmeter. Gjestenes Simon Francis la belgieren i bakken og hjemmelaget fikk straffe.

Hazard tok straffen selv og trillet ballen i mål helt ved den høyre stolpen. Iskaldt. På overtid satte Pedro inn kampens siste mål. Det endte 3–0.