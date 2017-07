Ustjugov: – Nordmenn bør være flaue over at de taper

Verdensmesteren er nå på plass i Sandnes under Blinkfestivalen, der han har konkurrert mot den norske langrennseliten på rulleski.

– Jeg liker å konkurrere i Norge, sier han til NRK.

Ustjugov var så godt som uslåelig under fjorårets sesong med seier i Tour de Ski og to VM-gull. Russeren er ikke nådig mot de norske utøverne som ikke greide å slå ham.

– Jeg sa en gang i vinter at nordmenn bør være flaue over at de taper, spesielt på hjemmebane, og jeg sier det igjen: Nordmenn bør være flaue når de taper, for jeg har vært på Sjusjøen og er sjokkert over hvor gode treningsforhold de har, sier han.

Emil Iversen mener det ikke er flaut å tape for Ustjugov. Foto: Anders Skjedingstad

– Gøy i Norge

Ustjugov mener treningsforholdene ikke er like gode for langrennsløpere i Russland.

– Om vi hadde hatt like gode treningsforhold i Russland, tror jeg vi kunne ha vært best i verden, kommenterer skiløperen, som trives godt under Blinkfestivalen i Sandnes.

– Jeg tar det som en treningskonkurranse og som en fest. Det er gøy å konkurrere i Norge, hvor langrenn er idrett nummer en, påpeker Ustjugov, som stakk av med seieren på herrenes 15 kilometer lange fellesstart fredag.

Der slo han Sindre Bjørnestad Skar i spurten med 2,2 sekunder.

Onsdag endte han på tredjeplass på 60 kilometeren fra Ålgård til Sandnes, og på lørdag gikk han sprint. Der røk han derimot ut i semifinalen etter et stavbrekk.

Sindre Bjørnestad Skar vant lørdagens sprint.

– Ikke flaut

Emil Iversen ler litt av Ustjugovs påstand om at nordmenn bør være flaue over å bli slått av Ustjugov.

– Det er klart, Norge er jo laget for å gå på ski og det er mange som går på ski, men jeg tipper det er noen plasser i Russland det også går an å trene for å bli god. Det ser i hvert fall slik ut, forteller han.

– Det er kjedelig, men han er verdens beste skiløper for tiden. Men det er ikke flaut å bli slått av Ustjugov. Han er utrolig godt trent og tåler flere harde økter i løpet av få dager. Det er imponerende, mener Iversen.

Sindre Bjørnestad Skar vant lørdagens sprint foran svenske Teodor Peterson. Han tar også Ustjugovs påstand med et smil.

– Her har vi så mye annet fint, som er hindringer for oss. Der har de sikkert ikke annet å gjøre enn å trene, smiler han.