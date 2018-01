– Det er veldig hyggelig hvis folk der hjemme vil ha meg med. Jeg føler ansvar (for oppmerksomheten rundt Tour de Ski), spesielt når jeg gjør det bra.

Jenta fra Gjøvik har som de fleste av langrennsløperne OL i bakhodet.

Hun har derfor ikke lagt skjul på at hun når som helst kan stå av årets Tour de Ski for å kunne spisse formen til Pyeongchang i Sør-Korea.

– Jeg har lyst til å fullføre touren, og det at jeg går gode skirenn, gjør det jo mer sannsynlig at jeg går hele, men jeg tar vurderingen renn for renn. Jeg ser at det ikke er heldig at jeg og Heidi som er nummer én og to skal vurdere frem og tilbake om vi skal fortsette eller ikke.

Tror ikke Østberg gir seg

Heidi Weng har på sin side ingen tro på at hun, eller lagvenninnen vil stå av årets Tour de Ski.

– Jeg tror verken jeg eller Ingvild kommer til å gi oss. Det koster mye krefter å gå en Tour, så det tar litt tid før jeg er helt tilbake igjen. Hvis jeg er den eneste som skal slite meg ut, så er jo det litt kjip i forhold til OL, sier hun.

– Heidi vil vel at jeg skal gå så hun kan ta slå meg i siste bakken, svarer Østberg.

Landslagssjef Vidar Løfshus er ikke bekymret for Touren. Han tror man vil se de beste utøverne i verden med hvert år, bortsett fra OL-sesongene.

– Det her er noe av det største langrennsløpere kan være med på, sier Løfshus, som tviler på at Østberg eller Weng står av.

HÅPER ØSTBERG FULLFØRER: Heidi Weng håper hun for med seg lagvenninnen i den siste alpinbakken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tar beslutningen fortløpende

Roar Hjelmeset er mannen som til syvende og sist bestemmer hvem av utøverne som fortsetter. Han sier han ikke har tenkt så mye på hva beslutningene vil ha å si for oppmerksomheten rundt rennene.

– Vi må ta beslutningen rundt hva som er best for hver enkelte løper. OL er det viktigste, men det er også gøy at vi har to jenter som kan prestere godt under årets Tour, sier treneren.

– Hva blir avgjørende?

– Det kan være sykdom, eller hvis de generelt ikke føler seg så bra, men jeg tror begge to fullfører, sier han.