Det lå lenge i kortene at Gjøvik-jenta skulle dra i land seieren på 10-kilometeren i Tour de Ski søndag. Østberg åpnet knallsterkt og ledet med flere sekunder allerede ved første passering.

Lørdagen endte i skuffelse for Østberg etter at hun ble slått ut i semifinaleheatet i sprinten. Søndag viste 27-åringen ingen nåde da hun gikk inn til sin andre verdenscupseier denne sesongen.

Usikkert videre

Men Østberg er usikker på tiden framover og hvor lenge hun blir i Tour de Ski.

– Det er for tidlig å gjøre opp status etter to renn. Det snudde på nest siste dag i fjor, så jeg vet hvor mye som kan skje. Vi får ta dag for dag. Jeg har blitt sendt hjem tidligere, jeg. Så får vi se om det skjer igjen, sier Østberg til NRK.

Men Gjøvik-jenta gleder seg samtidig over seieren og avslutter året på en god måte.

– Dette var den beste måten å avslutte året på. Føret var skikkelig krevende. Det var så vanskelig å gå på ski både opp og ned, men jeg gikk det jeg hadde, sier Østberg.

Redd Weng

Heidi Weng gikk også et bra løp og sikret andreplassen med god margin. Men hun var på forhånd såpass redd for å falle på et svært isete grunnlag at hun valgte å gå med duatlon-ski.

VISTE FORM: Heidi Weng gikk inn til en andreplass og viste at hun er i form. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg tror alle var minst like redde som meg. Jeg syns de skiene vinglet noe voldsomt, men jeg tror duatlon-skoene jeg hadde på meg reddet dagen. Jeg gikk utenfor sporet hele veien, og det hjalp hvert fall litt, sier Weng.

Weng syntes selv det var helt utrolig at hun klarte å holde seg på beina under hele rennet.

– På hver topp hadde jeg ikke lyst til å kjøre nedover. Likevel hørte jeg gode sekunderinger underveis. Viljen var nok på plass, men jeg kjørte som en kjerring nedover, sier Weng til NRK.

– Før oppløpet var jeg sikker på jeg skulle havne ut i helsikes. Jeg hadde veldig god glid, men det ville jeg egentlig ikke ha i dag. Det var god fart fra før, sier Weng.

Amerikanske Sadie Bjornsen tok tredjeplassen 42 sekunder bak Østberg.