Old Trafford så ut som alt annet enn et fort for United denne søndagen: Med én mann mer på banen ga Tottenham seg ikke før de hadde scoret seks mål fra fem ulike målscorere.

– Ikke i nærheten av godt nok. Når man taper slik må man se seg i speilet, sa Solskjær i et intervju med Sky Sports vist på TV 2.

Nordmannen kunne ikke annet enn å være enig i at tapet avdekket store problemer i United-laget.

– Det er klart dette er alarmerende, medga Solskjær.

6-1-tapet er det verste i han karriere som United-manager.

– Dette er et jordskjelv. Det er ikke et vanlig tap, det er nesten smått historisk når de taper 6-1 som dette, utbrøt TV2-ekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

Direkte rødt

Tottenham-manager José Mourinho forholdt seg noe mer nøktern etter å ha sett United, laget han tidligere var trener for, bli fullstendig rundspilt.

– Å tape med fem ... skjer ikke hver dag. En historisk seier. Tre poeng til oss, tre viktige poeng, sa Mourinho i et intervju vist på TV 2.

Mourinho var tilbake på Old Trafford. Her instruerer han Dele Alli. Foto: CARL RECINE / AFP

– Vi forberedte oss veldig bra. Taktisk og psykologisk. Vi var såpass klare at selv å få en straffe mot oss i det første spilleminuttet påvirket oss ikke i det hele tatt, la han til.

Men til tross for den totale rundspillingen er det fort situasjonen hvor Anthony Martial fikk direkte rødt kort etter 28 minutters spill som vil bli aller diskutert aller mest i ettertid.

Martial fikk det røde kortet etter småkjekling i feltet med Tottenhams Erik Lamela.

TV-bildene viste at de begge var borte i ansiktene til hverandre. Lamela la seg ned, og dommeren sendte Martial rett ut.

– Det er pinlig av Lamela. Han overspiller. Det var et lite klaps, sa Petter Myhre i TVs Premier League-studio.

Etter kampen sa Solskjær at han ikke var fornøyd med Martials håndtering av situasjonen.

– Han skulle ikke ha reagert som det der, sa Solskjær, og siktet til klapset Martial ga Lamela.

Men kampen startet med et pang allerede før det var spilt et helt minutt. Da fikk United tildelt straffespark, og den satte som vanlig Bruno Fernandes rett i mål.

To tap

Så gikk det knapt to minutter før Tottenham svarte med en scoring - etter at United-forsvaret klønet det til fullstendig for seg selv.

Derfra og ut var det ingen nåde. United hadde store problemer i forsvaret, og Tottenham kom til sjanse etter sjanse.

Til slutt var det Harry Kane som satte punktumet da han scoret 6-1-målet på et straffespark mot slutten av den andre omgangen.

På sidelinjen satt en tydelig betenkt Ole Gunnar Solskjær, og på motsatt benk satt en ditto tydelig fornøyd, tidligere United-manager - José Mourinho.

– Det kan ikke bli mange sånne før det begynner å brenne under føttene på Ole Gunnar Solskjær, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

United står med to tap og en seier på de tre kampene de har spilt så langt i Premier League.

