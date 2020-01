Ødegaard dominerte

Martin Ødegaard storspilte i cupkampen mot Osasuna onsdag kveld. Først tredde han gjennom Alexander Isak på 1-0, før han selv tok ansvar etter drøye timen. Ødegaard bøyde frisprket over muren og ned i nærmeste hjørne. Snaue ti minutter senere slo Ødegaard hjørnesparket som serverte Isak sitt andre for kvelden. Real Sociedad vant 3-1 og er klare for kvartfinale i den spanske cupen.