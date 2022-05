United latterliggjort av Brighton – fansen ut mot egne spillere

Brighton sendte nemlig United hjem i skam og vant fullt fortjent 4-0 i lørdagens Premier League-kamp.

– Vi er flaue

Moisés Caicedo scoret kampens første mål, før Marc Cucurella, Pascal Gross og Leandro Trossard gjorde ydmykelsen komplett etter pause.

– De utspilte oss. De hadde alltid en løsning. Litt av alt gikk feil. Kvaliteten, mentaliteten. Det er noe vi er flaue av og må se på, sier Bruno Fernandes etter kampen, ifølge BBC.

Manchester Uniteds vikar-manager Ralf Rangnick legger seg også flat.

– Vi kan bare beklage til supporterne som kom helt hit, vi var rett og slett ikke gode nok, sier Rangnick til BBC, og legger til at han synes det tidvis så ut som spillerne hadde tatt sommerpause.

– Pinlig å se

Dette var Brightons første hjemmeseier i 2022, en svært uventet og imponerende triumf for laget som er blitt kjent for å ikke vinne hjemme.

Og en desto større flause for et United-lag som før sesongen hadde ambisjoner om å være med helt i toppen.

– I himmelens navn! Brighton spiller fantastisk fotball, men som en kontrast gjør United trolig sesongens verste prestasjon. Og det er litt av en prestasjon, skrev fotballprofilen Gary Lineker på Twitter om United-flausen lørdag kveld.

– Det er pinlig å se United i denne forfatningen, er den klare dommen fra tidligere Premier League-spiller Lars Bohinen.

YDMYKET: Cristiano Ronaldo og United har hatt bedre dager på jobben. Foto: GLYN KIRK / AFP

Kvelden ble helmørk for United, som nå ikke lenger har teoretisk mulighet til å kapre en topp fire-plassering som gir spill i Mesterligaen neste sesong.

Ut mot egne spillere

«You're not fit to wear the shirt», runget det fra bortefansen til egne spillere da 0-4 ble et faktum i andre omgang.

At Uniteds bortefølge, anerkjent som et av Englands beste, vender seg mot eget lag på denne måten, det hører med til sjeldenhetene.

Men så hører det også med til sjeldenhetene at United blir latterliggjort på samme måte som de ble lørdag kveld.

Bruno Fernandes skjønner at ropene kommer.

– Jeg inkluderer meg selv i det. Hva vi gjorde i dag, og hva jeg gjorde i dag, er ikke godt nok for å bære United-drakten, sier han.

Man kan jo bare forestille seg hva påtroppende United-manager Erik ten Hag tenker. Han har utvilsomt en jobb å gjøre om de røde djevlene skal bli et vinnerlag igjen.

Nå gjenstår det kun én kamp av det som er blitt en grufull sesong for Old Trafford-klubben. United avslutter sesongen med bortekamp mot Crystal Palace 22. mai.