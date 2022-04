Ten Hag har en plan

Om Erik ten Hag feiler, vil vi ha en god idé om hvem som har skylden.

Den nederlandske 52-åringen blir Manchester Uniteds trener neste sesong. Han og klubben har fått ulike resultater de siste ni årene.

I hver klubb har Ten Hag lyktes. Med hver trener har United feilet.

Hvorfor skal det bli annerledes for United nå? Alle de fire som har hatt jobben permanent siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013, har kommet til kort.

Men Ten Hag har én styrke som skiller ham fra sine forgjengere.

Sveitsisk urverk

Og det er evnen til å levere nettopp den type fotball Uniteds fans drømmer om.

Alle de fire etterfølgerne til Ferguson har blitt anklaget for å spille på feil måte. David Moyes fikk United til å opptre som Everton. Louis van Gaal hadde en angrepsplan som var så langsom at selv spillerne kjedet seg.

José Mourinho sa han var offensiv, men spilte defensivt. Ole Gunnar Solskjær ga for mye av det kreative ansvaret til spillerne.

Ingen av de fire klarte å drille inn de offensive bevegelsesmønstrene man ser i Liverpool og Manchester City.

Dette er spesialiteten til Ten Hag, som nå trener Ajax. Man kan telle på én hånd hvor mange lag i Europa som har spilt bedre fotball enn Ajax de siste fire årene.

LIGALEDER: Ajax leder den nederlandske æresdivisjonen etter kun å ha tapt tre kamper så langt i år. Foto: MAURICE VAN STEEN / AFP

De har fått kamper til å se ut som videospill, hvor ballen flyr mellom spillerne uten nøling og feil. For hver pasning går et nytt løp som skaper rom. Balansen er ideell, avstandene nøye innøvd.

Systemet tikker som et sveitsisk urverk.

Alt er så bra timet og tilrettelagt at selv Egon ville vært imponert.

Ajax spiller etter nederlandske idéer, med breie vinger og ballen langs gresset. Men Ten Hag, som er fra Haaksbergen like ved den tyske grensen, har lagt til en god dose struktur og disiplin.

Stilen ligner den til Pep Guardiola, som trente Bayern Münchens A-lag mens Ten Hag jobbet med andrelaget der fra 2013 til 2015.

Så Ten Hag kommer til United med en klar plan. Denne pleier å lykkes.

To store lag

I 2013, i hans første sesong som trener, tok han Go Ahead Eagles til den nederlandske toppserien for første gang på 17 år. Fire år senere førte han Utrecht til Europaligaen.

Nå marsjerer Ajax mot en tredje ligatittel på fire fulle sesonger under ham. Året de ikke vant, ledet de så vidt da ligaen ble avlyst på grunn av pandemien.

Ten Hag har ikke bare bygget ett godt lag i Ajax. Han har bygget to.

Folk husker best 2018/19-sesongen, da de slo Juventus og Real Madrid ut av Mesterligaen, og var sekunder fra å nå finalen. I ligaen scoret de 119 mål, et snitt på 3,5 per kamp.

Som alle gode lag med små budsjetter, ble de brutt opp. Store klubber kjøpte stjerner som Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech og Donny van de Beek.

MESTERLIGAPRESTASJON: Ajax slo ut Juventus i kvartfinalen i mesterligaen i 2019. Foto: Alberto Lingria / Reuters

Men Ten Hag har bygget et nytt lag med de som ble igjen, som Daley Blind og Dušan Tadić, samt nye talenter som Antony og Ryan Gravenberch. Ajax leder ligaen som vanlig.

I Mesterligaen vant de alle sine seks kamper i gruppen, med 5–1 mot Sporting og 4–0 mot Dortmund, før de tapte mot Benfica.

Hele tiden spilte Ajax den typen fotball United har drømt om i ni år.

Så får vi se den på Old Trafford?

Trekløveret

Det kommer an på hvem Ten Hag får jobbe med.

Spesielt midtbanen må endres. Sentralt er Fred og Scott McTominay for treige og klumsete til å trekke i spakene til Ten Hags maskineri. Nemanja Matić drar i sommer; det samme gjør nok Paul Pogba.

På topp er valgene Cristiano Ronaldo (37 år) og formsvake Anthony Martial (utlånt til Sevilla). Edinson Cavanis kontrakt går ut i juni.

Det er ikke rart å se The Athletic melde at United jakter en spiss, en høyrekant og to sentrale midtbanespillere.

Vil Ten Hag få dette? Han er ingen «manager» som forhandler om spillere og finner talenter. Han tar seg kun av selve laget. Han trenger hjelp.

I Ajax har han jobbet med en daglig leder, Edwin van der Sar, og en direktør, Marc Overmars. Lagets suksess tilhører alle disse tre, samt akademiet som har levert så mange talenter til A-laget.

DAGLIG LEDER: Edwin van der Sar var United-keeper fra 2005-2011. Han blir neppe med tilbake til United sammen med Ten Hag. Foto: MASSIMO PINCA / Reuters

United henter nå kun en tredjedel av dette samarbeidet. Overmars sa opp i februar etter å ha sendt upassende meldinger til kvinnelige kollegaer. Van der Sar blir i Ajax.

Det er dette som skaper mest usikkerhet rundt Ten Hags sjanser til å lykkes, for selv om United er en større klubb enn Ajax, er den langt unna å ha den samme sportslige kompetansen.

Kommersiell klubb

Se bare på CV-ene til profilene rundt Ten Hag. Van der Sar har styrt Ajax siden 2016. I United er sjefen Richard Arnold, en kommersiell guru som fikk jobben i januar.

Overmars ble direktør i Ajax i 2012. United har to direktører, John Murtough og Darren Fletcher, som ble forfremmet i fjor.

Ajax er en av kontinentets smarteste klubber. United har vært storklubben i Europa som har underprestert mest det siste tiåret.

Van Gaal har kalt United en «kommersiell klubb» hvor de vet mer om å tjene penger enn å vinne troféer. Han har rett.

EKS-TRENER: Louis Van Gaal ledet United fra 2014-2016. I den perioden vant United ett trofe: FA-cupen i 2016. Foto: MAURICE VAN STEEN / AFP

Men Ten Hag vet nok dette. Den britiske tabloidavisen The Sun har skrevet at han slaktet Uniteds sportslige struktur i løpet av sine to intervjuer. Murtough og Fletcher dro hjem sjokkerte over det de hadde hørt.

The Sun har tatt feil før, men dette høres ut som Ten Hag: Direkte, ærlig og opptatt av at alt skal være på plass.

Milevis bak

Og det må han være, for om han skal ta United tilbake til toppen, må han ha dyktige folk rundt seg, spesielt med hensyn til rekrutteringen.

Selv da vil det ta flere år før United kjemper om tittelen, for City og Liverpool er milevis foran.

Så dette blir et langtidsprosjekt hvor selve klubben har mest å bevise. Ten Hag har demonstrert at han kan bygge strålende og suksessrike fotballag.

Nå må styret vise at det faktisk er mulig for en trener i United å lykkes.